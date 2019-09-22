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Дубль Берга не помог «Краснодару» набрать очки в игре с ЦСКА

вчера, 20:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ. Москвичи (22 очка) поднялись на второе место в таблице, «быки» (20 баллов) - четвертые.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Краснодар» 3:2 (3:0)
Голы: Влашич 31 (пенальти), Чалов 37, Влашич 41 - Берг 57, Берг 61

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Шарлия, Кучаев, Влашич, Ахметов (Маратишвили 90+2), Бистрович, Марио Фернандес, Сигурдссон (Бийол 64), Чалов.
Главный тренер: Ганчаренко Виктор. 

«Краснодар»: Сафонов, Стоцкий, Фьолусон, Мартынович, Петров, Уткин (Берг 46), Кайо Пантелеао (Камболов 72), Олссон, Скопинцев (Сулейманов   46), Ари, Вандерсон.
Главный тренер: Матвеев Сергей.

Предупреждения: Ахметов 23, Скопинцев 40, Сулейманов 58, Влашич 90+5, Мартынович 90+7

Судья: Безбородов Владислав.

В прошлом туре ЦСКА в концовке игры дожал «Тамбов».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   201 / 985
сегодня в 05:12
Берг забил когда не ждали, да и особо не помогло.
Остапчук 67
Остапчук 67
   858 / 985
сегодня в 04:54
"Краснодару" нужен тренер.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 985
сегодня в 03:14
Это была хорошая игра!!!
Просто идиот
Просто идиот
   926 / 985
сегодня в 03:12
На самом деле судья опять подсуживал ЦСКА! Надо было сто назначить сто пенальтиев семь красных карточек в пользу краснодара!!11
Project Pandora
Project Pandora ответил Великолепный
   235 / 985
сегодня в 01:26
ЦСКА — Краснодар: армейцы забили три гола в течение девяти минут Могут же когда захотят!
... и пропустили два в течении трёх. Могут же!
oleg3k
oleg3k
   549 / 985
сегодня в 00:51
Как и всегда кони одержали победу с помощью судьи.Без судейской помощи уже бы давно болтались в ФНЛ.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил RED_BLOOD
   1 / 985
сегодня в 00:24
RED_BLOOD ответил viv 46 / 983 сегодня в 23:56 Молчать должен тот кто пролетает 0:7... и пробивает самое дно в ЛЕ...)))) «Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс... Сравнил финалиста ЛЧ и победителя ЛЧ с каким-то Болгарским колхозом! Чем мой комент не понравился?
Ладно у вас с конями исторически хронические терки......чем вашему Борзыкину
вдруг насолили регионалы ? Искуственно против себя "Быков" решил настроить ?
Одно дело, когда южане своих ругают, другое - когда начинают поливать со стороны,
не имея к этому отношения .Что так злорадствовать, что у соседа корова сдохла .....
mangoх12
mangoх12
   17 / 985
сегодня в 00:17
    Великолепный
    Великолепный
       99 / 985
    сегодня в 00:17
    Гончаренко: на матч с «Аланией» ЦСКА поедет основным составом

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» сыграют основным составом в матче 1/16 финала Кубка России с владикавказской «Аланией».

    «Во Владикавказ мы поедем основным составом. Может, дадим кому-то отдохнуть по медицинским показаниям или другим причинам. Но это не будет такой вариант состава, как в прошлом году с «Тюменью». Дзагоев съездить готов»,
    jobss
    jobss ответил RED_BLOOD
       584 / 985
    сегодня в 00:17
    RED_BLOOD ответил viv 46 / 983 сегодня в 23:56 Молчать должен тот кто пролетает 0:7... и пробивает самое дно в ЛЕ...)))) «Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс... Сравнил финалиста ЛЧ и победителя ЛЧ с каким-то Болгарским колхозом! Чем мой комент не понравился?
    вы команду называете "колхозом" - это троллинг
    Великолепный
    Великолепный
       99 / 985
    сегодня в 00:14
    ЦСКА — Краснодар: армейцы забили три гола в течение девяти минут

    Могут же когда захотят!
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD
       40 / 985
    сегодня в 00:07
    RED_BLOOD ответил viv 46 / 983 сегодня в 23:56
    Молчать должен тот кто пролетает 0:7... и пробивает самое дно в ЛЕ...)))) «Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс...
    Сравнил финалиста ЛЧ и победителя ЛЧ с каким-то Болгарским колхозом!

    Чем мой комент не понравился?
    vovinho11
    vovinho11
       464 / 985
    сегодня в 00:01
      RED_BLOOD
      RED_BLOOD ответил oFANATo
         40 / 985
      вчера в 23:59
      Кричите громче, вас плохо слышно с 9-го места.
        viv
        viv ответил RED_BLOOD
           165 / 985
        вчера в 23:58
        https://www.youtube.com/watch?v=xazV0XLHCaQ?t=6m
        RED_BLOOD
        RED_BLOOD ответил viv
           40 / 985
        вчера в 23:56
        Молчать должен тот кто пролетает 0:7... и пробивает самое дно в ЛЕ...)))) «Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс...
          oFANATo
          oFANATo ответил RED_BLOOD
             81 / 985
          вчера в 23:56
          а вообще после Болгарского Позора смотрю кони стали оживать)))) даже комменты стали строчить )))))
          Кричите громче, вас плохо слышно с 9-го места.
          RED_BLOOD
          RED_BLOOD ответил viv
             40 / 985
          вчера в 23:54
          https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE Уступив «Браге» (1:2, 0:1 – первый матч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, московский «Спартак» в четвертый раз за последние восемь лет остался без группового этапа Лиги Европы.
          viv
          viv ответил Ruslan Volkov
             165 / 985
          вчера в 23:45
          И это говорит у которого команда 1:5 пролетела свистом отболгар,молчал бы лучше
          Молчать должен тот кто пролетает 0:7... и пробивает самое дно в ЛЕ...))))

          «Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс...
          viv
          viv ответил RED_BLOOD
             165 / 985
          вчера в 23:44
          а вообще после Болгарского Позора смотрю кони стали оживать)))) даже комменты стали строчить )))))
          а вообще после Позора от Браги смотрю мясные стали оживать))))
          RED_BLOOD
          RED_BLOOD
             40 / 985
          вчера в 23:39
          а вообще после Болгарского Позора смотрю кони стали оживать))))
          даже комменты стали строчить )))))
          RED_BLOOD
          RED_BLOOD ответил cska1948
             40 / 985
          вчера в 23:37
          Мясной канал выдает желаемое за действительность. Обычная история. Вы обратили внимание, как Генич не хотел чтобы в ворота Краснодара поставили пенальти? Да и всю игру болел против ЦСКА.
          МатчТв под бомжами.
          А на этом канале Генич и Мосаковкий топят за коней!
          viv
          viv ответил RED_BLOOD
             165 / 985
          вчера в 23:36
          ждем от коней в ЛЕ продолжения болгарского шоу под названием «Пятёрочка»

          Уступив «Браге» (1:2, 0:1 – первый матч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, московский «Спартак» в четвертый раз за последние восемь лет остался без группового этапа Лиги Европы.
          RED_BLOOD
          RED_BLOOD ответил КАМЮ
             40 / 985
          вчера в 23:35
          Зато на Матч-Премьер, СпаМ гордо на 7 месте. Чудаки эти МАТЧики
          Ждем поставленной игры от Кононова))) к 30-ому туру!
          Были стеночки-забегания, теперь бордюры-автоголы))))
          RED_BLOOD
          RED_BLOOD ответил viv
             40 / 985
          вчера в 23:32
          Ну что...поздравляем семинулевых с 9-ым местом...
          ждем от коней в ЛЕ продолжения болгарского шоу под названием «Пятёрочка»
          Ruslan Volkov
          Ruslan Volkov ответил viv
             214 / 985
          вчера в 23:32
          И это говорит у которого команда 1:5 пролетела свистом отболгар,молчал бы лучше
          nikoladolgov
          nikoladolgov
             90 / 985
          вчера в 23:32
          Разгром в Разграде ...
          То есть Краснодар проиграл бы 10-1 ?
          Великолепный
          Великолепный ответил Jeck Denielse
             99 / 985
          вчера в 23:22
          Я в теме... Вчера видел ролик "помогите Михалычу собрать состав"..... Но у Краснодара отсутствовали 50 млн евро (Классон,Кобелья и Вильена).... Так же не играли....Спаич,Рамирес,Игнатьев... Это не умаляет заслуги армейцев в трудной победе.... Просто знак одобрения в адрес стойкости Краснодара...не смотря на столь знаковые потери в составе...
          А у ЦСКА помимо травмированных еще оказались дисквалифицированы Магнуссон и Обляков, так что потери ЦСКА более существенны. И у меня вызывает восхищение в адрес стойкости ЦСКА...не смотря на столь знаковые потери в составе...
          Матч закончился победой ЦСКА, и это был тот самый случай, когда похвалить хотелось обоих соперников: одних за первый тайм, других – за второй. Шоу удалось.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
             35 / 985
          вчера в 23:13
          22:58
          Ари: «Первый тайм был катастрофой»
          22:33
          Влашич: «Первый тайм был прекрасным»

          Вот и кому верить ??..)))
          viv
          viv
             165 / 985
          вчера в 23:07
          Ну что...поздравляем семинулевых с 9-ым местом...
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