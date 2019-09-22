Дубль Берга не помог «Краснодару» набрать очки в игре с ЦСКА

ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ. Москвичи (22 очка) поднялись на второе место в таблице, «быки» (20 баллов) - четвертые.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Краснодар» 3:2 (3:0)
Голы: Влашич 31 (пенальти), Чалов 37, Влашич 41 - Берг 57, Берг 61
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Шарлия, Кучаев, Влашич, Ахметов (Маратишвили 90+2), Бистрович, Марио Фернандес, Сигурдссон (Бийол 64), Чалов.
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Краснодар»: Сафонов, Стоцкий, Фьолусон, Мартынович, Петров, Уткин (Берг 46), Кайо Пантелеао (Камболов 72), Олссон, Скопинцев (Сулейманов 46), Ари, Вандерсон.
Главный тренер: Матвеев Сергей.
Предупреждения: Ахметов 23, Скопинцев 40, Сулейманов 58, Влашич 90+5, Мартынович 90+7
Судья: Безбородов Владислав.
В прошлом туре ЦСКА в концовке игры дожал «Тамбов».
вдруг насолили регионалы ? Искуственно против себя "Быков" решил настроить ?
Одно дело, когда южане своих ругают, другое - когда начинают поливать со стороны,
не имея к этому отношения .Что так злорадствовать, что у соседа корова сдохла .....
вдруг насолили регионалы ? Искуственно против себя "Быков" решил настроить ?
Одно дело, когда южане своих ругают, другое - когда начинают поливать со стороны,
не имея к этому отношения .Что так злорадствовать, что у соседа корова сдохла .....
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» сыграют основным составом в матче 1/16 финала Кубка России с владикавказской «Аланией».
«Во Владикавказ мы поедем основным составом. Может, дадим кому-то отдохнуть по медицинским показаниям или другим причинам. Но это не будет такой вариант состава, как в прошлом году с «Тюменью». Дзагоев съездить готов»,
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что «армейцы» сыграют основным составом в матче 1/16 финала Кубка России с владикавказской «Аланией».
«Во Владикавказ мы поедем основным составом. Может, дадим кому-то отдохнуть по медицинским показаниям или другим причинам. Но это не будет такой вариант состава, как в прошлом году с «Тюменью». Дзагоев съездить готов»,
Могут же когда захотят!
Могут же когда захотят!
Молчать должен тот кто пролетает 0:7... и пробивает самое дно в ЛЕ...)))) «Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс...
Сравнил финалиста ЛЧ и победителя ЛЧ с каким-то Болгарским колхозом!
Чем мой комент не понравился?
Молчать должен тот кто пролетает 0:7... и пробивает самое дно в ЛЕ...)))) «Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс...
Сравнил финалиста ЛЧ и победителя ЛЧ с каким-то Болгарским колхозом!
Чем мой комент не понравился?
Отлудагорили коней по полной)))
Отлудагорили коней по полной)))
«Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс...
«Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ... проиграв Рапиду,Вильярреал, Рейнджерс...
даже комменты стали строчить )))))
даже комменты стали строчить )))))
А на этом канале Генич и Мосаковкий топят за коней!
А на этом канале Генич и Мосаковкий топят за коней!
Уступив «Браге» (1:2, 0:1 – первый матч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, московский «Спартак» в четвертый раз за последние восемь лет остался без группового этапа Лиги Европы.
Уступив «Браге» (1:2, 0:1 – первый матч) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, московский «Спартак» в четвертый раз за последние восемь лет остался без группового этапа Лиги Европы.
Были стеночки-забегания, теперь бордюры-автоголы))))
Были стеночки-забегания, теперь бордюры-автоголы))))
То есть Краснодар проиграл бы 10-1 ?
То есть Краснодар проиграл бы 10-1 ?
Матч закончился победой ЦСКА, и это был тот самый случай, когда похвалить хотелось обоих соперников: одних за первый тайм, других – за второй. Шоу удалось.
Матч закончился победой ЦСКА, и это был тот самый случай, когда похвалить хотелось обоих соперников: одних за первый тайм, других – за второй. Шоу удалось.
Ари: «Первый тайм был катастрофой»
22:33
Влашич: «Первый тайм был прекрасным»
Вот и кому верить ??..)))
Ари: «Первый тайм был катастрофой»
22:33
Влашич: «Первый тайм был прекрасным»
Вот и кому верить ??..)))