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«Сити» уничтожил «Уотфорд». «Ливерпуль» снова победил. Итоги 6-го тура АПЛ

вчера, 21:17

Завершились матчи 6-го тура чемпионата Англии.

«Саутгемптон» - «Борнмут» 1:3
Голы: Уорд-Праус 53 (пенальти) - Аке 10, Гарри Уилсон 35, Каллум Уилсон 90+5

«Лестер» - «Тоттенхэм» 2:1
Голы: Перейра 69, Мэддисон 85 - Кейн 29

«Эвертон» - «Шеффилд Юнайтед» 0:2
Голы: Мина 40 (автогол), Муссе 79

«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 8:0
Голы: Сильва 1, Кун Агуэро 7 (пенальти), Марез 12, Бернарду Силва 15, Отаменди 18, Бернарду Силва 49, Бернарду Силва 60, Де Брюйне 8

«Бернли» - «Норвич» 2:0
Голы: Вуд 10, Вуд 14

«Ньюкасл Юнайтед» - «Брайтон» 0:0

«Кристал Пэлас» - «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Дендонкер 46 (автогол) - Жота 90+5

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» 2:0
Голы: Ярмоленко 44, Крессуэлл 84

«Челси» - «Ливерпуль» 1:2
Голы: Канте 71 - Александер-Арнольд 14, Роберто Фирмино 30.

«Арсенал» - «Астон Вилла» 3:2
Голы: Пепе 59 (пенальти), Чамберс 81, Обамеянг 84 - МакГинн 20, Уэсли 60

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Все комментарии
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   270 / 985
вчера в 23:49
Еще очень скоро делать вывод что Ливерпуль чемпион,впереди много интересных и тяжелых игр как для Ливерпуля так и для Ман Сити.
Но я надеюсь что в этом сезоне наконец то Ливерпуль станет чимпионом АПЛ)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   357 / 985
вчера в 22:07
Норвич Сити дал подсрачник.
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