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Неймар принес победу ПСЖ над «Лионом»

вчера, 23:58
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ одержал победу над «Лионом» в матче 6-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ (15 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Лион» (8 очков) - девятый.

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Пари Сен-Жермен» 0:1 (0:0)
Гол: Неймар 87

«Лион»: Лопеш, Андерсен, Денайе, Марсело (Тете 73), Дюбуа, Ауар, Тиаго Мендеш (Траоре 88), Коне, Рен-Аделед (Тусар 72), Дембеле, Депай
Главный тренер: Силвиньо.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Маркиньос, Силва, Диалло, Менье, Эррера (Верратти 72), Гейе, Бернат (Кимпембе 73), Анхель Ди Мария, Чупо-Мотинг, Неймар (Курзава 90+1)
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: Диалло 33, Коне 75

Напомним, что вчера «Монако» сыграл вничью с «Реймсом».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   228 / 985
сегодня в 04:53
Ну забил и ладно
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 03:59
Этот тип никому неинтересен кроме псж.
нечитайло
нечитайло
   688 / 985
сегодня в 03:52
Ну вот и стрельнул
Project Pandora
Project Pandora ответил Action
   235 / 985
сегодня в 01:30
Неймар подарил ПСЖ 6 очков. Не зря не продали
Не 6, а 4
главный сектант туринско-мадридских балерин
главный сектант туринско-мадридских балерин
   104 / 985
сегодня в 01:06
питуха кормят каким то зерном который окреляет через 85 минут
Dubliniys
Dubliniys
   510 / 985
сегодня в 00:43
Неймар второй раз подряд в концовке приносит победу ПСЖ. Но вопрос в другом, где он и все остальные были весь матч, где прошлогодний ПСЖ, который рвал всех в Лиге 1. Странное зрелище. Напоминает РПЛ, да и у наших голов побольше будет, как ни странно..
Action
Action
сегодня в 00:19
Неймар подарил ПСЖ 6 очков. Не зря не продали
Adepta
Adepta
   51 / 985
сегодня в 00:17
ПСЖ с победой!
Заратустра
Заратустра
   176 / 985
сегодня в 00:10
Неймара заставляют отрабатывать контракт. Это правильно.
CSKA2012
CSKA2012
   668 / 985
сегодня в 00:03
Неймар это репчик)
Мысыктар
Мысыктар
   985 / 985
сегодня в 00:00
мертвый чемпионат
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   270 / 985
вчера в 23:59
Ну Неймар молодец, тащит ПСЖ в конце матча уже второй раз подряд.
Zenit_84
Zenit_84
   97 / 985
вчера в 23:59
Ценник поднял
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