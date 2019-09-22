Неймар принес победу ПСЖ над «Лионом»

ПСЖ одержал победу над «Лионом» в матче 6-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ (15 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Лион» (8 очков) - девятый.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Пари Сен-Жермен» 0:1 (0:0)
Гол: Неймар 87
«Лион»: Лопеш, Андерсен, Денайе, Марсело (Тете 73), Дюбуа, Ауар, Тиаго Мендеш (Траоре 88), Коне, Рен-Аделед (Тусар 72), Дембеле, Депай
Главный тренер: Силвиньо.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Маркиньос, Силва, Диалло, Менье, Эррера (Верратти 72), Гейе, Бернат (Кимпембе 73), Анхель Ди Мария, Чупо-Мотинг, Неймар (Курзава 90+1)
Главный тренер: Тухель Томас.
Предупреждения: Диалло 33, Коне 75
Напомним, что вчера «Монако» сыграл вничью с «Реймсом».