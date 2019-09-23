«Реал» выиграл, «Барселона» проиграла. Итоги 5-го тура Примеры

Завершились матчи 5-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» - «Реал» 0:1
Гол: Бензема 64
«Гранада» - «Барселона» 2:0
Голы: Азиз 2, Вадильо 65 (пенальти)
«Вильярреал» - «Вальядолид» 2:0
Голы: Касорла 77 (пенальти), Онтиверос 89
«Атлетико» - «Сельта» 0:0
«Хетафе» - «Мальорка» - 4:2
Голы: Баба 7 (автогол), Молина 33 (пенальти), Ньом 63, Анхель Родригес 84 - Будимир 70, Будимир 77
«Валенсия» - «Леганес» 1:1
Голы: Парехо 21 (пенальти) - Оскар 35
«Эспаньол» - «Реал Сосьедад» 1:3
Голы: Сальдуа 71 (автогол) - Виллиан Жозе 18, Виллиан Жозе 34, Исак 75
«Атлетик» - «Алавес» 2:0
Голы: Рауль Гарсия 38 (пенальти), Мунианин 72
«Леванте» - «Эйбар» 0:0
«Осасуна» - «Бетис» 0:0