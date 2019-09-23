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«Реал» выиграл, «Барселона» проиграла. Итоги 5-го тура Примеры

сегодня, 00:13

Завершились матчи 5-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» - «Реал» 0:1
Гол: Бензема 64

«Гранада» - «Барселона» 2:0
Голы: Азиз 2, Вадильо 65 (пенальти)

«Вильярреал» - «Вальядолид» 2:0
Голы: Касорла 77 (пенальти), Онтиверос 89

«Атлетико» - «Сельта» 0:0

«Хетафе» - «Мальорка» - 4:2
Голы: Баба 7 (автогол), Молина 33 (пенальти), Ньом 63, Анхель Родригес 84 - Будимир 70, Будимир 77

«Валенсия» - «Леганес» 1:1
Голы: Парехо 21 (пенальти) - Оскар 35

«Эспаньол» - «Реал Сосьедад» 1:3
Голы: Сальдуа 71 (автогол) - Виллиан Жозе 18, Виллиан Жозе 34, Исак 75

«Атлетик» - «Алавес» 2:0
Голы: Рауль Гарсия 38 (пенальти), Мунианин 72

«Леванте» - «Эйбар» 0:0

«Осасуна» - «Бетис» 0:0

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 03:56
Барса 5 игр и 2 поражения, гном лучший в мире.
Шуnя771
Шуnя771
   20 / 985
сегодня в 03:04
Может Реал и вздрогнет?))
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM
   907 / 985
сегодня в 02:45
Реалу удачи в чемпионате
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   270 / 985
сегодня в 01:22
Все будут рады кроме болельщиков каталонцев если Барса в конце чемпионата займет 5-8 место
Шишанутый
Шишанутый
   48 / 985
сегодня в 00:47
Прекрасный тур.
ABir
ABir
   162 / 985
сегодня в 00:32
С важной Победой Сливочных!
Aniva
Aniva
   83 / 985
сегодня в 00:24
Реал с победой!
Ruslan3132
Ruslan3132
   95 / 985
сегодня в 00:19
Хороший тур, как ни крути )
RaulReal
RaulReal
   460 / 985
сегодня в 00:16
Надеюсь чемпионат закончится с таким вот турнирной таблицей.
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