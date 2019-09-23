Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

Победу московского ЦСКА в матче с «Краснодаром» в десятом туре РПЛ прокомментировал экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов.

В первом тайме «армейцы» по всем статьям переиграли соперника: лучше держали мяч, гораздо активнее перемещались и в результате забили три гола. После перерыва, напротив, уже «Краснодар» имел игровое преимущество, демонстрировал хорошее движение. Команды поменялись ролями. Трудно сказать, почему так произошло. Возможно, «Краснодар» не отошёл от поражения в Швейцарии, а ЦСКА сделал верные выводы и вышел на игру с правильным настроем. Пожалуй, гости не совсем угадали со стартовым составом, тем более их замены в перерыве напрямую повлияли на общую картину.