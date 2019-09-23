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Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

сегодня, 08:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Победу московского ЦСКА в матче с «Краснодаром» в десятом туре РПЛ прокомментировал экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов.

В первом тайме «армейцы» по всем статьям переиграли соперника: лучше держали мяч, гораздо активнее перемещались и в результате забили три гола. После перерыва, напротив, уже «Краснодар» имел игровое преимущество, демонстрировал хорошее движение. Команды поменялись ролями. Трудно сказать, почему так произошло. Возможно, «Краснодар» не отошёл от поражения в Швейцарии, а ЦСКА сделал верные выводы и вышел на игру с правильным настроем. Пожалуй, гости не совсем угадали со стартовым составом, тем более их замены в перерыве напрямую повлияли на общую картину.

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Все комментарии
minai
minai
   52 / 992
сегодня в 11:49
Надо не пускаться в пространные бестолковые рассуждения, а поглубже засунуть язык в …., после еврокубковых приключений.
oFANATo
oFANATo
   75 / 992
сегодня в 10:48
ЦСКА порадовал настроем и упорством..ЦСКА в первом тайме разгромил быков, а во втором уверенно довел игру до победы. Важная победа и важные три очка
Заслуженно победили, хотя защита опять в экспериментальном составе. Ждём выздоровления всех травмированных
112910415
112910415
   67 / 992
сегодня в 10:41
не блеснул глубиной
тумба-юмба
тумба-юмба
   169 / 992
сегодня в 10:06
Я скажу так,помощь судьи,вот залог победы коней.
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 09:59
Обе команды вышли с новым составом особенно в середине поля, первый тайм за нами, второй за быками, просто везение было на нашей стороне.
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 992
сегодня в 09:57
Грустно Бубну-он опять не угадал исход матча.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   35 / 992
сегодня в 09:55
Трудно угадать с составом.....когда отсутствуют по 8 игроков у каждой из команд......
Наверно всё проще....ЦСКА быстро забил 3......и успокоился.....
А Краснодар подсуетился...и чуть не сравнял...
........и нечего тут экспертировать.....))
Accinit
Accinit
   347 / 992
сегодня в 09:38
Что нового сказал Бубнов? Это даже дети поняли.
Aerobniy
Aerobniy
   256 / 992
сегодня в 09:33
Должна быть ничья.
drug01
drug01
   193 / 992
сегодня в 09:25
Два разных тайма а Бубен ставил на ничью!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   85 / 992
сегодня в 08:49
Бубен прав.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   268 / 992
сегодня в 08:46
Не нужно быть гением аналитики чтобы понять, что пропущенный ЦСКА первый гол забивался в зоне 17-летнего Карпова, для которого это был дебют в РПЛ. Также и второй гол был следствием ошибки молодого защитника. Краснодар воспользовался опытом Лудогорца, тренер которого во втором тайме дал прямую установку давить на зону Карпова, о чем рассказывали после матча сами болгары. Ну и видно было, что во втором тайме физически просели армейцы, хотя Чалов должен был реализовывать выход 1-на-1 и избавить партнеров и болельщиков от нервной концовки матча, для этого он и нападающий. Хотя в последнее время он скорее "полунападающий". А что, есть защитники и полузащитники, вот и "полунападающий" появился))
VIPded
VIPded
   63 / 992
сегодня в 08:37
Вывод один - ставить автобус для удержания счета тоже уметь надо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ФорвардЪ
   18 / 992
сегодня в 08:36
Очевидные вещи прокомментировать не сложно.
А эти спартаковские ИКСперты все такие Капитаны-Очевидности...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   397 / 992
сегодня в 08:31
Очевидные вещи прокомментировать не сложно.
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