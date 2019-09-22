Сафонов: «Расстроился из-за третьего гола ЦСКА»

Голкипер «Краснодара» прокомментировал поражение от ЦСКА .

Сейчас точно сказать не могу, были ли у меня шансы вытащить хотя бы один из трех мячей. Обидно за пенальти. Свои истории там. И гол Влашича, третий, который залетел от руки — были варианты… понятно, что это добивание, есть какие-то факторы, что не видел мяча. Я расстроился из-за третьего гола.