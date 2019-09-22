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Сафонов: «Расстроился из-за третьего гола ЦСКА»

вчера, 22:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от ЦСКА.

Сейчас точно сказать не могу, были ли у меня шансы вытащить хотя бы один из трех мячей. Обидно за пенальти. Свои истории там. И гол Влашича, третий, который залетел от руки — были варианты… понятно, что это добивание, есть какие-то факторы, что не видел мяча. Я расстроился из-за третьего гола.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   201 / 985
сегодня в 04:11
Похоже Сафонов напропускал уже достаточно. Настоящий вратарь-дырка.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   223 / 985
сегодня в 01:23
Две игры - две полные авоськи, есть от чего расстроиться.
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 00:27
Не расстраивайся Матвей, всё нормальное ещё впереди.
Питер Ман
Питер Ман
   29 / 985
вчера в 23:45
Почему он ещё не в сборной?
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse ответил VV V
вчера в 23:08
Сафонов расстроился, а я обрадовался.
И я почему то тоже!
minai
minai
   54 / 985
вчера в 22:56
Вот клоун, до этого пачками по 5 пропускал, и ничего.
mihaluch
mihaluch
   111 / 985
вчера в 22:49
Могло быть и больше, а могло и меньше.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   59 / 985
вчера в 22:45
Как в песне "Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди")))
Ещё не всё залетело. Будут в жизни огорчения,
Red blu
Red blu
   917 / 985
вчера в 22:30
Держись Матвей. И не принимай близко к сердцу. Черную полусу всегда сменяет белая полоса.
armeec_♞
armeec_♞
   70 / 985
вчера в 22:21
Все нормально Матвей.
Когда бездари играют там и там, такое нормально.
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 985
вчера в 22:21
Чего расстраиваться,за четыре последних матча уже сколько? То-то и оно,пошла чёрная полоса и хвалебные голоса,как водится,сменились на противоположные.Терпи.
VV V
VV V
   347 / 985
вчера в 22:20
Сафонов расстроился, а я обрадовался.
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