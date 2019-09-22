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Влашич: «Первый тайм был прекрасным»

вчера, 22:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Краснодаром».

Первый тайм был прекрасным, забили три гола, играли на половине поля соперника. В перерыве говорили друг другу, что надо продолжать в том же духе. Но что-то пошло не так, отпустили игру. 

Моя игра — это хорошо, но не так важно, кто забивает, главное — победа. Тяжело восстанавливались после Болгарии. Длинная дорога туда и обратно. Наверное, нам нужно было получить такую встряску. Но все команды в сезоне имеют подобные игры. Такое бывает. Стараемся забыть, что там было, смотрим дальше.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   175 / 985
сегодня в 04:12
Хороший тайм сменился отвратительным.
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 00:22
Как бы футбол из двух таймов.
CSKA2012
CSKA2012
   668 / 985
сегодня в 00:08
Надо было верблума оставить ) он бы им напихал уже после 1 гола от быков )) а когда все молоды и горячи случается и первый тайм сегодня и лудогорец ))
Т34
Т34
   80 / 985
вчера в 23:34
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Союзник противников
       8 / 985
    вчера в 23:30
    Не-е,институт "паханата"-это про "СПартак",а в ЦСКА-"годок" или "старик"."Армия" как-никак!
    Ну тогда - "дедок"!!!
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Leha-ha50
       14 / 985
    вчера в 23:28
    Тоже об этом не раз писал . "Пахан" на поле нужен!!!
    Не-е,институт "паханата"-это про "СПартак",а в ЦСКА-"годок" или "старик"."Армия" как-никак!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Союзник противников
       8 / 985
    вчера в 23:21
    Просто нет на поле дядьки -наставника из годков,типа Вернблума,Игнашевича или Березуцких.А от бровки(и в раздевалке) что-то Гончаренко со штабом не могут справиться.
    Тоже об этом не раз писал . "Пахан" на поле нужен!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       8 / 985
    вчера в 23:20
    Вторая половина второго тоже нормальная была, просто надо было контратаки реализовывать.
    Великолепный
    Великолепный
       99 / 985
    вчера в 23:11
    Первый тайм был великолепен.
    valeron4321
    valeron4321
       647 / 985
    вчера в 22:55
    Да ладно Никола расстраиваться. Вот когда в матче был бы не заряженный судья, пришлось бы расстроиться) А так с победой!
    oFANATo
    oFANATo
       81 / 985
    вчера в 22:55
    ЦСКА сегодня порадовал настроем и упорством.Заслуженно победили, хотя болельщикам пришлось в концовке понервничать. Но хорошо то, что хорошо кончается!
    Союзник противников
    Союзник противников
       14 / 985
    вчера в 22:43
    Просто нет на поле дядьки -наставника из годков,типа Вернблума,Игнашевича или Березуцких.А от бровки(и в раздевалке) что-то Гончаренко со штабом не могут справиться.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       59 / 985
    вчера в 22:40
    Всё правильно сказал Никола, восстанавливайтесь и выигрывайте Удачи вам.
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