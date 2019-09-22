Влашич: «Первый тайм был прекрасным»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Краснодаром».

Первый тайм был прекрасным, забили три гола, играли на половине поля соперника. В перерыве говорили друг другу, что надо продолжать в том же духе. Но что-то пошло не так, отпустили игру.

Моя игра — это хорошо, но не так важно, кто забивает, главное — победа. Тяжело восстанавливались после Болгарии. Длинная дорога туда и обратно. Наверное, нам нужно было получить такую встряску. Но все команды в сезоне имеют подобные игры. Такое бывает. Стараемся забыть, что там было, смотрим дальше.