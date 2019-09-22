Вандерсон: «Было непросто готовиться к ЦСКА после поражения от „Базеля“»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал поражение от ЦСКА.
В первом тайме пришлось тяжело. Не знаю, что случилось, но мы не были сконцентрированы на сто процентов. Но во втором сумели перевернуть игру, вышли с другими мыслями. Если бы провели так все 90 минут, был бы совершенно другой матч.
Было непросто готовиться к ЦСКА после поражения от «Базеля». Тот матч стал для нас настоящим шоком.
Лучше бы промолчал.
Лучше бы промолчал.
Кони тоже были на европейском ристалище) =
Кони тоже были на европейском ристалище) =