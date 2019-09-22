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Вандерсон: «Было непросто готовиться к ЦСКА после поражения от „Базеля“»

вчера, 23:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал поражение от ЦСКА.

В первом тайме пришлось тяжело. Не знаю, что случилось, но мы не были сконцентрированы на сто процентов. Но во втором сумели перевернуть игру, вышли с другими мыслями. Если бы провели так все 90 минут, был бы совершенно другой матч.

Было непросто готовиться к ЦСКА после поражения от «Базеля». Тот матч стал для нас настоящим шоком.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:02
А ЦСКА было просто?
Лучше бы промолчал.
Binger
Binger
   39 / 985
сегодня в 04:48
И после Олимпиакоса не легко тоже.
Шуnя771
Шуnя771
   20 / 985
сегодня в 03:02
Старая песня на потрепанной рентгеновской пленке!

Кони тоже были на европейском ристалище) =
Заполярный
Заполярный ответил GrimlocK
   143 / 985
сегодня в 02:22
у ЦСКА была та же проблема....
ПРОБЛЕМУ КОНЕЙ РЕШИЛ БЕЗБОРОДОВ
Zenit_84
Zenit_84
   97 / 985
сегодня в 01:05
А ЦСКа каково после 1:5
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 00:19
Профессионал обязан выходить из шока самостоятельно и моментально.
GrimlocK
GrimlocK
   298 / 985
сегодня в 00:02
у ЦСКА была та же проблема....
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