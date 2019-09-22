ГлавнаяНовости

Заболотный ответил критикам

вчера, 21:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный отреагировал на победу в игре против «Динамо».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Крик души : я полтора года нахожусь под жёстким прессингом критиков , хейтеров, экспертов и я хочу Вам сказать что это очень сложно ! Я держу себя в руках и думаю только о футболе , тренируюсь , работаю, отдаюсь на все 100 на сколько могу ! Просто обсуждая одного меня , вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость ! Все что писали про мой переход в Сочи было ложью , не знаю кому это было интересно , но это факт ! Я рад тому что я здесь , что я играю , для меня это самое главное ! Всем добра 🙏🏼

Публикация от A-Z (@zabolotniy_anton)

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:59
Критики ждали ответа в "Зените", а это был редкий всплеск.
cska plus
cska plus
   11 / 985
сегодня в 03:48
Один гол забил и снова в пятилетнюю спячку.
mihaluch
mihaluch
   111 / 985
сегодня в 03:04
Доказывай свою состоятельность забитыми голами.
Tostao
Tostao
   130 / 985
сегодня в 00:01
Посмотрим, как дальше пойдёт, а то раскудахтался, как будто перешагнул в сотню голов.
bacek15
bacek15
   867 / 985
вчера в 23:14
Молодец! Забивай ещё!
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM
   907 / 985
вчера в 23:08
Эпоха Месси и Роналду постепенно сменяется на эпоху Зеболотного и Мелкадзе
alexando1974
alexando1974
   436 / 985
вчера в 22:39
в зените на все времена из высоких игроков напов незаиграл никто кроме гены поповича пашки погребняка и артёмки НИКТО! поэтому чему тут удевляться ушёл бухаров и забивать стал заболоченный ушёл тоже пошло КАЖДОМУ СВОЯ КОМАНДА! )))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   84 / 985
вчера в 22:35
Прорвало. ))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   37 / 985
вчера в 22:10
Лол, а на Ютьюбе комменты вообще огонь

"Эпоха Месси и Роналду постепенно сменяется на эпоху Зеболотного и Мелкадзе"
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 985
вчера в 21:56
Плохой шум вокруг Зе развели спартачи. Они постоянно с улыбкой на лице срач разводят,натура такая,грязная.
Не без исключений конечно.
Anisovich
Anisovich
   49 / 985
вчера в 21:48
Правильно сказал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100