Тема расизма не раскрыта. «Спартак» против «твита»

вчера, 12:35

«Спартак» подал иск в прокуратуру на журналиста и болельщика ЦСКА , назвавшего Луиса Адриано «обезьяной». «Соккер.ру» говорит о таком решении и его критике.

Из-за чего сыр-бор?

Летом «Спартак» и ЦСКА играли на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер в Австрии, во время матча произошла стычка между теперь уже бывшим форвардом «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным, в результате которой последний получил красную карточку. Этим временем в «Твиттере» некто Андрей Малосолов оставляет сообщение следующего содержания (орфография и пунктуация автора сохранены):

Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время.

Андрей вскоре остыл и «твит» удалил, но было уже поздно: на следующий день «Спартак» подал статью в прокуратуру. Малосолову вменяется статья 282 («Возбуждение ненависти»). В прошлом году эта статья была декриминализирована, так что реальным сроком дело не пахнет, максимум — штраф и административный арест на 15 суток.

Адресное наказание?

Нужно пару слов сказать об ответчике. Малосолов в прошлом — активный фанат ЦСКА , а сейчас журналист телеканала «Царьград». На его страничку в «твиттере» подписано около 9000 читателей, то есть согласно «Закону о блогерах» его можно посчитать СМИ , если хотя бы треть его подписчиков просматривает ленту каждый день. В этой самой ленте ненависть к «Спартаку» - обычное дело, но если к сообщениям, направленным против бренда, придраться сложнее, то оскорбление конкретного человека на расовой почве, как считают в московском клубе, это уже статья.

Сделаем несколько промежуточных выводов. Во-первых, Малосолов — в том или ином роде лицо медийное, поэтому и спрос с него выше. Во-вторых, в «Спартаке» с приходом нового руководства явно стали больше внимания уделять имиджу клуба, в том числе отслеживаются упоминания в соцсетях, где формируется общественное мнение. Андрей Малосолов — подходящая цель для «Спартака», учитывая его многочисленные высказывания аниспартаковской направленности, чтобы показать всем блогерам: «Не нужно создавать вокруг нас негативный фон, мы дождемся, когда вы перейдете черту, и ответим».

Томас Цорн отрицает, что «Спартак» стремится наказать конкретного человека, подчеркивая недопустимость такого поведения в целом. Это правда, но не вся полностью. Если бы Малосолов был обычным болельщиком ЦСКА , или этот «твит» выбивался бы общего ряда более или менее адекватных высказываний, «Спартак» не стал бы подавать иск. Но есть человек, журналист, «лидер мнения» определенной, пусть и не большой группы последователей, который в любой непонятной ситуации пытается уколоть «Спартак». Однажды он пишет пост, в котором при желании можно усмотреть расизм. Да, «Спартак» просто зацепился за повод, но это и правда позитивный кейс для клуба: показать всему миру жесткую позицию по расовому вопросу и заодно ударить по рукам любителей безнаказанно лить грязь.

Малосолов виновным себя не считает

Андрей Малосолов утверждает, что «обезьяна» - это не оскорбление по расовому признаку, а оценка поведения Луиса Адриано. Свой «твит» спортивный журналист, кстати, удалил через некоторое время, видимо, его оценка изменилась, когда схлынули эмоции. Определенно, пост Малосолова — грязный, неуместный и не красящий его как человека и журналиста, однако нужно заболеть толерантностью головного мозга, чтобы обвинять его в расизме. Но это между нами говоря, а «Спартак», повторюсь, своим иском решает более глобальные вопросы, и Малосолову просто не посчастливилось сыграть в этой истории роль пугала. Но разве он не сам нарвался?

Опять же, расплата не будет ужасной, реальный срок Малосолову не грозит, а несколько звонков из прокуратуры, вызовы на допросы — это неприятно, конечно, но ровно настолько, чтобы в следующий раз лучше следить за собой и своими словами в публичном пространстве. Тем более, можно сорваться и вслух выразить свое возмущение, не подбирая выражений, когда сидишь на трибуне или даже у экрана телевизора, но «Твиттер» - это уже письменная речь, а не устная, здесь есть возможность обдумать свою реплику. Малосолов обдумал и все равно запостил сообщение, где назвал Луиса Адриано «обезьяной», значит, должен принять ответственность и последствия. Расизма и разжигания в его словах нет, но оскорбление человеческого достоинства налицо. А разве это не достаточный повод?

«Позитивный кейс для „Спартака“»

Именно так и сказал Томас Цорн: «Мы защищаем своего футболиста — это позитивный кейс». Генеральный директор «Спартака» понимает, что будет огласка, в том числе в зарубежных СМИ , но ему как будто этого и надо. Возможно, «Спартак» тем самым хочет послать месседж всему миру: мы тут в России не лаптем щи хлебаем, а тоже сражаемся с проявлением расизма. Это может стать козырем в будущем, когда «красно-белые» захотят подписать какого-нибудь темнокожего футболиста, а тот вдруг окажется с предубеждениями относительно России. Тут же ему под нос этот кейс с историей о том, как браво «Спартак» вступился за Луиса Адриано.

Кстати, в самом «Спартаке» сейчас из темнокожих игроков только бывший клиент Цорна Малком Баду, да и тот по «голливудскому лимиту». Поверьте, найдутся журналисты и таблоиды, которые обратят внимание на отсутствие в «Спартаке» на первых ролях парней с африканскими корнями, и сделают далеко идущие и удивительные по своей глупости выводы. Это еще одна причина, почему кейс на тему борьбы с расизмом сейчас в руку москвичам. И пусть никакого реального расизма в словах Малосолова нет, «Спартак» воспользовался старым приемчиком: создал искусственную угрозу и храбро ее нейтрализовал.

Другое дело, что Андрей Малосолов должен был получить ответ в той или иной форме за свои слова. Когда один мужчина называет другого «обезьяной» в агрессивном споре, оскорбленный, скорее всего, ответит словом или делом. «Спартак» не может обозвать Малосолова нехорошими словами в своих официальных аккаунтах или отправить к нему крепкого представителя от клуба, чтобы тот заставил «объясниться за обезьяну». «Спартак» бьет обидчика по морде в рамках законодательства, только и всего: