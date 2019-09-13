Тема расизма не раскрыта. «Спартак» против «твита»

«Спартак» подал иск в прокуратуру на журналиста и болельщика ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной». «Соккер.ру» говорит о таком решении и его критике.
Из-за чего сыр-бор?
Летом «Спартак» и ЦСКА играли на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер в Австрии, во время матча произошла стычка между теперь уже бывшим форвардом «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным, в результате которой последний получил красную карточку. Этим временем в «Твиттере» некто Андрей Малосолов оставляет сообщение следующего содержания (орфография и пунктуация автора сохранены):
Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время.
Андрей вскоре остыл и «твит» удалил, но было уже поздно: на следующий день «Спартак» подал статью в прокуратуру. Малосолову вменяется статья 282 («Возбуждение ненависти»). В прошлом году эта статья была декриминализирована, так что реальным сроком дело не пахнет, максимум — штраф и административный арест на 15 суток.
Адресное наказание?
Нужно пару слов сказать об ответчике. Малосолов в прошлом — активный фанат ЦСКА, а сейчас журналист телеканала «Царьград». На его страничку в «твиттере» подписано около 9000 читателей, то есть согласно «Закону о блогерах» его можно посчитать СМИ, если хотя бы треть его подписчиков просматривает ленту каждый день. В этой самой ленте ненависть к «Спартаку» - обычное дело, но если к сообщениям, направленным против бренда, придраться сложнее, то оскорбление конкретного человека на расовой почве, как считают в московском клубе, это уже статья.
Сделаем несколько промежуточных выводов. Во-первых, Малосолов — в том или ином роде лицо медийное, поэтому и спрос с него выше. Во-вторых, в «Спартаке» с приходом нового руководства явно стали больше внимания уделять имиджу клуба, в том числе отслеживаются упоминания в соцсетях, где формируется общественное мнение. Андрей Малосолов — подходящая цель для «Спартака», учитывая его многочисленные высказывания аниспартаковской направленности, чтобы показать всем блогерам: «Не нужно создавать вокруг нас негативный фон, мы дождемся, когда вы перейдете черту, и ответим».
Томас Цорн отрицает, что «Спартак» стремится наказать конкретного человека, подчеркивая недопустимость такого поведения в целом. Это правда, но не вся полностью. Если бы Малосолов был обычным болельщиком ЦСКА, или этот «твит» выбивался бы общего ряда более или менее адекватных высказываний, «Спартак» не стал бы подавать иск. Но есть человек, журналист, «лидер мнения» определенной, пусть и не большой группы последователей, который в любой непонятной ситуации пытается уколоть «Спартак». Однажды он пишет пост, в котором при желании можно усмотреть расизм. Да, «Спартак» просто зацепился за повод, но это и правда позитивный кейс для клуба: показать всему миру жесткую позицию по расовому вопросу и заодно ударить по рукам любителей безнаказанно лить грязь.
Малосолов виновным себя не считает
Андрей Малосолов утверждает, что «обезьяна» - это не оскорбление по расовому признаку, а оценка поведения Луиса Адриано. Свой «твит» спортивный журналист, кстати, удалил через некоторое время, видимо, его оценка изменилась, когда схлынули эмоции. Определенно, пост Малосолова — грязный, неуместный и не красящий его как человека и журналиста, однако нужно заболеть толерантностью головного мозга, чтобы обвинять его в расизме. Но это между нами говоря, а «Спартак», повторюсь, своим иском решает более глобальные вопросы, и Малосолову просто не посчастливилось сыграть в этой истории роль пугала. Но разве он не сам нарвался?
Опять же, расплата не будет ужасной, реальный срок Малосолову не грозит, а несколько звонков из прокуратуры, вызовы на допросы — это неприятно, конечно, но ровно настолько, чтобы в следующий раз лучше следить за собой и своими словами в публичном пространстве. Тем более, можно сорваться и вслух выразить свое возмущение, не подбирая выражений, когда сидишь на трибуне или даже у экрана телевизора, но «Твиттер» - это уже письменная речь, а не устная, здесь есть возможность обдумать свою реплику. Малосолов обдумал и все равно запостил сообщение, где назвал Луиса Адриано «обезьяной», значит, должен принять ответственность и последствия. Расизма и разжигания в его словах нет, но оскорбление человеческого достоинства налицо. А разве это не достаточный повод?
«Позитивный кейс для „Спартака“»
Именно так и сказал Томас Цорн: «Мы защищаем своего футболиста — это позитивный кейс». Генеральный директор «Спартака» понимает, что будет огласка, в том числе в зарубежных СМИ, но ему как будто этого и надо. Возможно, «Спартак» тем самым хочет послать месседж всему миру: мы тут в России не лаптем щи хлебаем, а тоже сражаемся с проявлением расизма. Это может стать козырем в будущем, когда «красно-белые» захотят подписать какого-нибудь темнокожего футболиста, а тот вдруг окажется с предубеждениями относительно России. Тут же ему под нос этот кейс с историей о том, как браво «Спартак» вступился за Луиса Адриано.
Кстати, в самом «Спартаке» сейчас из темнокожих игроков только бывший клиент Цорна Малком Баду, да и тот по «голливудскому лимиту». Поверьте, найдутся журналисты и таблоиды, которые обратят внимание на отсутствие в «Спартаке» на первых ролях парней с африканскими корнями, и сделают далеко идущие и удивительные по своей глупости выводы. Это еще одна причина, почему кейс на тему борьбы с расизмом сейчас в руку москвичам. И пусть никакого реального расизма в словах Малосолова нет, «Спартак» воспользовался старым приемчиком: создал искусственную угрозу и храбро ее нейтрализовал.
Другое дело, что Андрей Малосолов должен был получить ответ в той или иной форме за свои слова. Когда один мужчина называет другого «обезьяной» в агрессивном споре, оскорбленный, скорее всего, ответит словом или делом. «Спартак» не может обозвать Малосолова нехорошими словами в своих официальных аккаунтах или отправить к нему крепкого представителя от клуба, чтобы тот заставил «объясниться за обезьяну». «Спартак» бьет обидчика по морде в рамках законодательства, только и всего:
Мы обязаны защищать наших футболистов, поэтому отправили письмо в прокуратуру. Никакого конкретного наказания мы требуем, просто хотим, чтобы с этим разобрались компетентные органы. Наказание назначаем не мы, это не наша ответственность.
Так вот эту ненависть и выпестовали журналисты. Радиоэфир, печатные СМИ, ТВ и везде "Спартак-чемпион". А на поверку что? Влёт Браге по-полной!
В общем, как-то привлекать внимание надо. Если не игрой, то хоть судами.
Так вот эту ненависть и выпестовали журналисты. Радиоэфир, печатные СМИ, ТВ и везде "Спартак-чемпион". А на поверку что? Влёт Браге по-полной!
В общем, как-то привлекать внимание надо. Если не игрой, то хоть судами.
В наименовании клуба и их символике содержатся явные призывы экстремизму, терроризму и разжигают межнациональную ненависть.
Клуб надо запретить либо переименовать.
В наименовании клуба и их символике содержатся явные призывы экстремизму, терроризму и разжигают межнациональную ненависть.
Клуб надо запретить либо переименовать.
Кого-то из фанатов засудили?
Кого-то из фанатов засудили?
Дарвин в гробу перевернулся)))
Дарвин в гробу перевернулся)))
Вот вторых,приведи пжлст примеры,чтоб не быть голословным ?
Вот вторых,приведи пжлст примеры,чтоб не быть голословным ?
В СпаМе официально приз лучшему игроку года ЗОЛОТОЙ КАБАН)))))))))))).
В СпаМе официально приз лучшему игроку года ЗОЛОТОЙ КАБАН)))))))))))).
Согласен?
Согласен?
https://youtu.be/jTb-3VPClCg
Вот именно. Это цирк, а не борьба с расизмом или оскорблением достоинства. Позитивный кейс пусть со своих фанатов начинают формировать - будет больше толка. А эта показательная порка шелковыми плетями только смех вызывает.
Вот именно. Это цирк, а не борьба с расизмом или оскорблением достоинства. Позитивный кейс пусть со своих фанатов начинают формировать - будет больше толка. А эта показательная порка шелковыми плетями только смех вызывает.
они потеряли всякое уважение.
они потеряли всякое уважение.