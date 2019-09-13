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Тема расизма не раскрыта. «Спартак» против «твита»

вчера, 12:35

«Спартак» подал иск в прокуратуру на журналиста и болельщика ЦСКА, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной». «Соккер.ру» говорит о таком решении и его критике.

 Из-за чего сыр-бор?

Летом «Спартак» и ЦСКА играли на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер в Австрии, во время матча произошла стычка между теперь уже бывшим форвардом «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным, в результате которой последний получил красную карточку. Этим временем в «Твиттере» некто Андрей Малосолов оставляет сообщение следующего содержания (орфография и пунктуация автора сохранены):

Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время.

Андрей вскоре остыл и «твит» удалил, но было уже поздно: на следующий день «Спартак» подал статью в прокуратуру. Малосолову вменяется статья 282 («Возбуждение ненависти»). В прошлом году эта статья была декриминализирована, так что реальным сроком дело не пахнет, максимум — штраф и административный арест на 15 суток.

Адресное наказание?

Нужно пару слов сказать об ответчике. Малосолов в прошлом — активный фанат ЦСКА, а сейчас журналист телеканала «Царьград». На его страничку в «твиттере» подписано около 9000 читателей, то есть согласно «Закону о блогерах» его можно посчитать СМИ, если хотя бы треть его подписчиков просматривает ленту каждый день. В этой самой ленте ненависть к «Спартаку» - обычное дело, но если к сообщениям, направленным против бренда, придраться сложнее, то оскорбление конкретного человека на расовой почве, как считают в московском клубе, это уже статья.

Сделаем несколько промежуточных выводов. Во-первых, Малосолов — в том или ином роде лицо медийное, поэтому и спрос с него выше. Во-вторых, в «Спартаке» с приходом нового руководства явно стали больше внимания уделять имиджу клуба, в том числе отслеживаются упоминания в соцсетях, где формируется общественное мнение. Андрей Малосолов — подходящая цель для «Спартака», учитывая его многочисленные высказывания аниспартаковской направленности, чтобы показать всем блогерам: «Не нужно создавать вокруг нас негативный фон, мы дождемся, когда вы перейдете черту, и ответим».

Томас Цорн отрицает, что «Спартак» стремится наказать конкретного человека, подчеркивая недопустимость такого поведения в целом. Это правда, но не вся полностью. Если бы Малосолов был обычным болельщиком ЦСКА, или этот «твит» выбивался бы общего ряда более или менее адекватных высказываний, «Спартак» не стал бы подавать иск. Но есть человек, журналист, «лидер мнения» определенной, пусть и не большой группы последователей, который в любой непонятной ситуации пытается уколоть «Спартак». Однажды он пишет пост, в котором при желании можно усмотреть расизм. Да, «Спартак» просто зацепился за повод, но это и правда позитивный кейс для клуба: показать всему миру жесткую позицию по расовому вопросу и заодно ударить по рукам любителей безнаказанно лить грязь.

Малосолов виновным себя не считает

Андрей Малосолов утверждает, что «обезьяна» - это не оскорбление по расовому признаку, а оценка поведения Луиса Адриано. Свой «твит» спортивный журналист, кстати, удалил через некоторое время, видимо, его оценка изменилась, когда схлынули эмоции. Определенно, пост Малосолова — грязный, неуместный и не красящий его как человека и журналиста, однако нужно заболеть толерантностью головного мозга, чтобы обвинять его в расизме. Но это  между нами говоря, а «Спартак», повторюсь, своим иском решает более глобальные вопросы, и Малосолову просто не посчастливилось сыграть в этой истории роль пугала. Но разве он не сам нарвался?

Опять же, расплата не будет ужасной, реальный срок Малосолову не грозит, а несколько звонков из прокуратуры, вызовы на допросы — это неприятно, конечно, но ровно настолько, чтобы в следующий раз лучше следить за собой и своими словами в публичном пространстве. Тем более, можно сорваться и вслух выразить свое возмущение, не подбирая выражений, когда сидишь на трибуне или даже у экрана телевизора, но «Твиттер» - это уже письменная речь, а не устная, здесь есть возможность обдумать свою реплику. Малосолов обдумал и все равно запостил сообщение, где назвал Луиса Адриано «обезьяной», значит, должен принять ответственность и последствия. Расизма и разжигания в его словах нет, но оскорбление человеческого достоинства налицо. А разве это не достаточный повод?

«Позитивный кейс для „Спартака“»

Именно так и сказал Томас Цорн: «Мы защищаем своего футболиста — это позитивный кейс». Генеральный директор «Спартака» понимает, что будет огласка, в том числе в зарубежных СМИ, но ему как будто этого и надо. Возможно, «Спартак» тем самым хочет послать месседж всему миру: мы тут в России не лаптем щи хлебаем, а тоже сражаемся с проявлением расизма. Это может стать козырем в будущем, когда «красно-белые» захотят подписать какого-нибудь темнокожего футболиста, а тот вдруг окажется с предубеждениями относительно России. Тут же ему под нос этот кейс с историей о том, как браво «Спартак» вступился за Луиса Адриано.

Кстати, в самом «Спартаке» сейчас из темнокожих игроков только бывший клиент Цорна Малком Баду, да и тот по «голливудскому лимиту». Поверьте, найдутся журналисты и таблоиды, которые обратят внимание на отсутствие в «Спартаке» на первых ролях парней с африканскими корнями, и сделают далеко идущие и удивительные по своей глупости выводы. Это еще одна причина, почему кейс на тему борьбы с расизмом сейчас в руку москвичам. И пусть никакого реального расизма в словах Малосолова нет, «Спартак» воспользовался старым приемчиком: создал искусственную угрозу и храбро ее нейтрализовал.

Другое дело, что Андрей Малосолов должен был получить ответ в той или иной форме за свои слова. Когда один мужчина называет другого «обезьяной» в агрессивном споре, оскорбленный, скорее всего, ответит словом или делом. «Спартак» не может обозвать Малосолова нехорошими словами в своих официальных аккаунтах или отправить к нему крепкого представителя от клуба, чтобы тот заставил «объясниться за обезьяну». «Спартак» бьет обидчика по морде в рамках законодательства, только и всего:

Мы обязаны защищать наших футболистов, поэтому отправили письмо в прокуратуру. Никакого конкретного наказания мы требуем, просто хотим, чтобы с этим разобрались компетентные органы. Наказание назначаем не мы, это не наша ответственность.

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Все комментарии
RTS-25
RTS-25
сегодня в 00:59
- "В этой самой ленте ненависть к «Спартаку» - обычное дело,..."
Так вот эту ненависть и выпестовали журналисты. Радиоэфир, печатные СМИ, ТВ и везде "Спартак-чемпион". А на поверку что? Влёт Браге по-полной!
В общем, как-то привлекать внимание надо. Если не игрой, то хоть судами.
n272nm
n272nm
   263 / 720
вчера в 23:36
Свиньи эталонно обделались. Зафоршмачиться обращением в полицию из-за того, что кто-то, что-то прокомментировал в инете - это крепкая пятерка. Но самое смешное не это. Самое смешное то, что им нужно было бы стукануть в полицию на гражданина Романцева О.И., который перед игрой с ЦСКА, сказал что мол, дернем козлов, имея в виду ЦСКА. Не знаю, кому как, я не вижу никакой разницы между тем, что кто-то назвал кого-то обезьяной, а кто-то кого-то козлом. А еще меня очень утомила борьба с так называемым расизмом. Во-первых, футбольные организации начиная с команд и заканчивая чиновничьими структурами должны заниматься футболом, а не борьбой с расизмом. Во-вторых, чем больше с расизмом борются, тем больше возникает вопросов и возникают выводы, что расизм, на самом деле, существует в отношении белых, потому что их тоже оскорбляют, но рассматриваются исключительно случаи в отношении негров. Это называется двойные стандарты и это видят здравомыслящие люди. Что касается Спартака, то так законтачиться, это нужно было умудриться. Свиньи, вы прежде чем стучать на коней, посмотритесь в зеркало, а то ведь другие могут написать подобные кляузы на вас, а поводов для этого, куда больше, чем для любой другой российской команды.
zim289
zim289
   250 / 720
вчера в 23:28
Также справедливо можно подать в суд на "Cпартак" за экстремизм.
В наименовании клуба и их символике содержатся явные призывы экстремизму, терроризму и разжигают межнациональную ненависть.
Клуб надо запретить либо переименовать.
mangoх12
mangoх12
   50 / 720
вчера в 20:02
Пустое все это. Он назвал его обезьяной за его обезьяне поведение, а толерантный Цорн уже додумал. Судить надо Цорна раз он расу и происхождение Адриано связал с обезьяной! Толковый адвокает его умоет на раз два да еще компенсацию заставит выплатить.
КАМЮ
КАМЮ ответил d_fincher
   60 / 720
вчера в 16:00
Малосолов взял слова со свиного баннера об Адриано.
Кого-то из фанатов засудили?
Zimka
Zimka
   153 / 720
вчера в 15:58
Интересно если бы он назвал Зобнина обезьяной или Максименко на него бы тоже подали в суд? Или стрелочка не поворачивается?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   28 / 720
вчера в 15:55
Не путай банальное определение внешности и расистское непотребство,странно что в Цска немало темнокожих поиграло,а вы этого балабола защищаете !
Сергей, я НИ КОЕМ образом не защищаю блогера, наоборот, даю ему дружеский совет.
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
   4 / 720
вчера в 15:52
Свиноподобный мерин, этого достаточно ? Это оскорбление. Дарвин в гробу перевернулся)))
Не путай банальное определение внешности и расистское непотребство,странно что в Цска немало темнокожих поиграло,а вы этого балабола защищаете !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   28 / 720
вчера в 15:39
Григорич,во первых я не журналюга,мои художества читают ты да я и ещё пару человек ! Вот вторых,приведи пжлст примеры,чтоб не быть голословным ?
Свиноподобный мерин, этого достаточно ? Это оскорбление.
Дарвин в гробу перевернулся)))
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
   4 / 720
вчера в 15:18
Мой старый Друг, по тебе плачет та же статья ( оскорбление) и тот же срок)))). Согласен?
Григорич,во первых я не журналюга,мои художества читают ты да я и ещё пару человек !
Вот вторых,приведи пжлст примеры,чтоб не быть голословным ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   28 / 720
вчера в 15:16
На суде он скажет :" виноват, каюсь, он не обезьяна а породистая свинья"
В СпаМе официально приз лучшему игроку года ЗОЛОТОЙ КАБАН)))))))))))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   28 / 720
вчера в 15:10
Прижать свиноподобного мерина чтоб больше не тяфкал ))
Мой старый Друг, по тебе плачет та же статья ( оскорбление) и тот же срок)))).
Согласен?
Gelious
Gelious
   56 / 720
вчера в 14:40
    RBA
    RBA ответил d_fincher
       192 / 720
    вчера в 14:28
    Ещё Дарвин говорил ,что человек произошёл от обезьяны, так что надо старика Дарвина засудить посмертно.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       141 / 720
    вчера в 14:09
    Царьград позиционирует умеренный национализм, и Малосолов, скорее всего, не расист... Но может получить показательную порку хлыстом
    Литейный 4
    Литейный 4
       7 / 720
    вчера в 14:05
    Сленг. Гыгыгы
    Морро
    Морро
       116 / 720
    вчера в 14:02
    "«Спартак» ... создал искусственную угрозу и храбро ее нейтрализовал"
    Вот именно. Это цирк, а не борьба с расизмом или оскорблением достоинства. Позитивный кейс пусть со своих фанатов начинают формировать - будет больше толка. А эта показательная порка шелковыми плетями только смех вызывает.
    ekliziast
    ekliziast
       290 / 720
    вчера в 14:02
    Согласно теории эволюции , обезьяна наш общий предок.
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен ответил LOpp
       152 / 720
    вчера в 14:01
    после баннера болельщиков цска - "Каррера - убийца" они потеряли всякое уважение.
    Разве он не убил двух девушек?
    spartach n1
    spartach n1
       4 / 720
    вчера в 13:39
    Прижать свиноподобного мерина чтоб больше не тяфкал ))
    Don trambon
    Don trambon ответил LOpp
       47 / 720
    вчера в 13:31
    после баннера болельщиков цска - "Каррера - убийца" они потеряли всякое уважение.
    А что? Убил? Убил. Что не так?
    LOpp
    LOpp
       15 / 720
    вчера в 13:24
    после баннера болельщиков цска - "Каррера - убийца"
    они потеряли всякое уважение.
    Ambrazura
    Ambrazura
       103 / 720
    вчера в 13:21
    Свиньи самая расистская команда в России, достаточно сходить на стадион со свиньями и вы услышите такое, что обезьяна покажется безобидной шуткой.
    sobaka_kusaka
    sobaka_kusaka
       634 / 720
    вчера в 13:01
    Пострадавший тут Адриано, который уже не футболист Спартака. Жёлтый заголовок для европейских СМИ.
    RBA
    RBA
       192 / 720
    вчера в 12:52
    Да ты на себя посмотри! Черный, как 16ь. Ты "Мойдодыр" читал?! А ну пшел отсюда. Негр! Go, go! Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... в Израиле евреи, в Африке негры . (Брат2)
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