Три игрока «Зенита» пропустят матч с «Енисеем»

сегодня, 11:24

Три футболиста «Зенита» не сыграют в матче 1/16 финала Кубка России против «Енисея», который состоится 25 сентября. Речь идет о Малкоме, и .

При этом все эти игроки могут принять участие в игре 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который пройдет 28 сентября. На матче против «Енисея будут задействованы футболисты, получающие мало игровой практики.