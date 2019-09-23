Три игрока «Зенита» пропустят матч с «Енисеем»

Три футболиста «Зенита» не сыграют в матче 1/16 финала Кубка России против «Енисея», который состоится 25 сентября. Речь идет о Малкоме, Себастьяне Дриусси и Сердаре Азмуне.
При этом все эти игроки могут принять участие в игре 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который пройдет 28 сентября. На матче против «Енисея будут задействованы футболисты, получающие мало игровой практики.
Смотри, как бы ваши миллионеры не влетели с позором еще и Камазу...
Смотри, как бы ваши миллионеры не влетели с позором еще и Камазу...
Правильные....если это обеспечивает чемпионство и первое место после трети текущего первенства......
Сейчас всех только одно удивляет.......команда со вторым бюджетом лиги...усилившаяся на 42 млн евро в летнее окно.......и в итоге - занимающая 9-е место...дающее право не задумываться о "лишних" евротурнирах на следующий сезон...)))
Я вообще слышал в Челнах по 5000 рублей билеты продают чтоб воочую увидеть "цорномпривезённых" и "кононовымведомых"....радость дарящих....Брагам, Уфам, Тамбовам и Екатеринбургам...и пр...
Правильные....если это обеспечивает чемпионство и первое место после трети текущего первенства......
Сейчас всех только одно удивляет.......команда со вторым бюджетом лиги...усилившаяся на 42 млн евро в летнее окно.......и в итоге - занимающая 9-е место...дающее право не задумываться о "лишних" евротурнирах на следующий сезон...)))
Я вообще слышал в Челнах по 5000 рублей билеты продают чтоб воочую увидеть "цорномпривезённых" и "кононовымведомых"....радость дарящих....Брагам, Уфам, Тамбовам и Екатеринбургам...и пр...
И удачи в игре с Локо!
А Енисею хватит и Сутормина с Маком и Шатовым...
И удачи в игре с Локо!
А Енисею хватит и Сутормина с Маком и Шатовым...
Все хотят посмотреть на человека, который ничего не делая получает 6 млн евро в год.
Все хотят посмотреть на человека, который ничего не делая получает 6 млн евро в год.