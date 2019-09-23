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Три игрока «Зенита» пропустят матч с «Енисеем»

сегодня, 11:24

Три футболиста «Зенита» не сыграют в матче 1/16 финала Кубка России против «Енисея», который состоится 25 сентября. Речь идет о Малкоме, Себастьяне Дриусси и Сердаре Азмуне.

При этом все эти игроки могут принять участие в игре 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который пройдет 28 сентября. На матче против «Енисея будут задействованы футболисты, получающие мало игровой практики.

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Все комментарии
Чист
Чист
   240 / 992
сегодня в 15:02
Интересно получается если Дриусси с Азмуном не играют это получается второй состав и они хотят слить -выходит если эти игроки не дай бог обоя получат травмы то Зениту по ходу надо с чемпионата сниматься
Nikola45
Nikola45
   48 / 992
сегодня в 14:10
Значит сдадут игру )) Всегда дилемма! Нужен ли кубок Зениту ))
minai
minai ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   52 / 992
сегодня в 13:41
Так у них в команде можно сразу выставить 60 человек МИНИМУМ((((
Я ровно об этом.
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 992
сегодня в 12:45
Скорее всего и еще другим дадут отдохнуть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 992
сегодня в 12:39
Походу, не очень то и расстроятся, если сольются. Нафик оппу рвать, шобы потом Уфа или Арсенал в ЛЕ поиграли пару матчей?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил LOpp
   88 / 992
сегодня в 12:38
Весь голодный Красноярск ждал приезда Малкома. Все хотят посмотреть на человека, который ничего не делая получает 6 млн евро в год.
Ты лучше переживай за своих пупсиков в Набережных Челнах, чем за "голодный" "Енисей".
Смотри, как бы ваши миллионеры не влетели с позором еще и Камазу...
удав
удав
   269 / 992
сегодня в 12:37
малком печаль конечно,пока травму залечит уже зима -игру надо будет по непривычным погодным условиям показывать,как бы не спекся
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   35 / 992
сегодня в 12:31
Весь голодный Красноярск ждал приезда Малкома. Все хотят посмотреть на человека, который ничего не делая получает 6 млн евро в год.
Какая разница какие зарплаты в Зените....
Правильные....если это обеспечивает чемпионство и первое место после трети текущего первенства......

Сейчас всех только одно удивляет.......команда со вторым бюджетом лиги...усилившаяся на 42 млн евро в летнее окно.......и в итоге - занимающая 9-е место...дающее право не задумываться о "лишних" евротурнирах на следующий сезон...)))

Я вообще слышал в Челнах по 5000 рублей билеты продают чтоб воочую увидеть "цорномпривезённых" и "кононовымведомых"....радость дарящих....Брагам, Уфам, Тамбовам и Екатеринбургам...и пр...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил andreika20133
   88 / 992
сегодня в 12:31
А почему Красноярск голодный???
Здоровья всем троим!
И удачи в игре с Локо!
А Енисею хватит и Сутормина с Маком и Шатовым...
andreika20133
andreika20133 ответил LOpp
   480 / 992
сегодня в 12:23
Весь голодный Красноярск ждал приезда Малкома. Все хотят посмотреть на человека, который ничего не делая получает 6 млн евро в год.
А почему Красноярск голодный???
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 992
сегодня в 12:23
Без них должны справиться. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
   13 / 992
сегодня в 12:19
Малком...Малком...Кто это такой? А,запасник-инвалид с самой большой зарплатой в РПЛ!!! Скорейшего ему выздоровления,чтобы он на деле мог показать:Кто есть этот "ХУ"-новый Халк,или Маркиза....
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил LOpp
   121 / 992
сегодня в 12:15
Весь голодный Красноярск ждал приезда Малкома. Все хотят посмотреть на человека, который ничего не делая получает 6 млн евро в год.
У вас вся команда ничего не делая и сливая всё подряд 60 в год получает.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Sebastian Eniston
   121 / 992
сегодня в 12:13
Тут третий состав Зенита разгромит Енисей
Третий состав вчера Хохлова под отставку подвел. С Енисеем второй играть будет.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   211 / 992
сегодня в 12:09
Тут третий состав Зенита разгромит Енисей
LOpp
LOpp
   12 / 992
сегодня в 11:52
Весь голодный Красноярск ждал приезда Малкома.
Все хотят посмотреть на человека, который ничего не делая получает 6 млн евро в год.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил minai
   781 / 992
сегодня в 11:49
Это што ? Зенит выставит против Енисея 8 человек?
Так у них в команде можно сразу выставить 60 человек МИНИМУМ((((
minai
minai
   52 / 992
сегодня в 11:45
Это што ? Зенит выставит против Енисея 8 человек?
Evilhuman
Evilhuman
   3 / 992
сегодня в 11:37
Ну и правильно, здоровья им, пусть спокойно восстановливаются
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   781 / 992
сегодня в 11:27
зулус за 50 млн наверное и не сыграет за проект так и убегит по зиме((АХХАХАА
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