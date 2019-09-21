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«Неймар — лучший игрок в мире». Несбывшиеся обещания

вчера, 19:00
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Неймар
Неймар
Нападающий
Хави
Хави
Полузащитник
Роналдиньо
Роналдиньо
Нападающий

10 лет нам обещали, что Неймар всех заткнет за пояс, однако новый прогноз Роберто Карлоса звучит как пошлый анекдот. «Соккер.ру» - о тех, кто прочил Неймару величие.

Серьезно, хорош уже. Неймар не стал лучшим игроком планеты, это уже случилось, вопрос прошедшего времени. Бразильцу 27 лет, к величию Месси и Роналду он приблизиться не сумел, а в спину уже дышат суперзвезды нового поколения, в то время как сам Неймар травмируется, лечится, скандалит и жалуется маме на несовершенный мир. Задатки были выдающиеся, их хватило, чтобы взлететь достаточно высоко, но характер, жадное токсичное окружение и хрупкое здоровье не позволили дотянуться до короны. Правда, в 2019 году слышать о скором восшествии Неймара на престол уже даже не смешно, а вот несколько лет назад в это можно было поверить… 

2011 год

[Луис Назарио ди Лима] Роналдо:

Ему всего 19 лет, но он обладает огромным талантом и сильной индивидуальностью. Неймар во многом похож на Месси своей игрой, но он должен переехать в Европу, чтобы развиваться и стать лучшим в мире.

Деян Петкович: 

Неймар является очень сильным футболистом, намного превосходящим Роналду. «Реалу» нужно обязательно приобрести его, иначе он окажется в «Барселоне» или в «Манчестер Юнайтед». Он обладает не только высокой техникой и дриблингом, но и хорошим видением поля. 

Тостао: 

Неймар обладает техникой и другими качествами, которые присущи лишь великим футболистам. Через четыре года он будет новым Месси.

Ривелино: 

Неймар – это игрок, превращающий футбол в искусство.

2012 год

Пеле: 

Если сравнить Неймара и Месси по их индивидуальным качествам, то Неймар превосходит аргентинца. Он обладает сильными ударами с обеих ног. В результате Неймар может соответствующим образом использовать это преимущество.

Деку: 

Неймар уже находится на уровне Месси и Роналду. Это станет очевидным, когда он начнёт свои выступления в Европе. Таково моё мнение. У Неймара много общего с этими двумя игроками. Например, способность забивать несмотря на то, что он не является центральным нападающим. Думаю, что если бы Неймар играл в «Реале» или «Барселоне», то добился бы намного большего.

Луис Фелипе Сколари: 

Лучшим футболистом в истории я по-прежнему считаю Пеле, а тройка лучших прямо сейчас — Роналду, Месси и Неймар. При этом уже в ближайшие годы Неймар может превзойти обоих конкурентов.

2013 год

Ривалдо:

Неймар – великий футболист. Но для того, чтобы превратиться в лучшего в мире, ему необходимо начать свои выступления в составе одного из европейских грандов. Очевидно, что так и будет, если он начнёт играть в Европе. В Бразилии Неймар является первым номером и несёт на своих плечах большую ответственность в связи с предстоящим чемпионатом мира.

Роналдиньо: 

Очень хорошо, что Неймар перешёл в «Барселону». Это великий клуб, выступающий в одном из сильнейших национальных первенств мира. Уверен, что Неймар будет чувствовать себя хорошо. У него есть всё, чтобы стать лучшим футболистом мира.

2014 год

Тиаго Силва:

Неймар может даровать нам победу на чемпионате мира. И я нисколько не сомневаюсь в том, что он преуспеет в «Барселоне». Он уже удивил испанскую прессу. Неймар всегда играет на команду, внося немалый вклад в её атакующие действия. Не приходится сомневаться в том, что для сборной Бразилии он очень важный футболист. Он переехал в Европу в правильный момент, и я уверен в том, что он станет лучшим футболистом мира. А выступления в Европе помогут ему в этом.

Муриси Рамальо, тренер Неймара в «Сантосе»:

Неймар адаптировался к философии игры «Барселоны» достаточно быстро, однако каталонцы по сравнению с «Сантосом» играют по-другому. Неймар показывает свою игру, что предполагает голы в ворота соперников. В следующем сезоне он будет одним из лучших игроков мира, а через несколько лет станет наилучшим.

Карлос Альберто:

Неймару всего лишь 21 год. И мы уже связываем с ним большие надежды на чемпионате мира 2014 года. Уверен в том, что в ближайшие годы он будет признан лучшим футболистом мира.

2015 год

[Луис Назарио ди Лима] Роналдо:

Неймар – великий игрок, это факт. Он войдёт в историю как один из лучших бразильских футболистов в мире. Неймар находится на правильном пути. Он харизматичный игрок и сфокусирован на достижении успеха. Неймар со временем может превзойти Месси. У него еще масса возможностей для прогресса. 

Хави:

Неймар является очень одарённым футболистом. Когда Месси закончит карьеру, он станет сильнейшим игроком в мире. Тогда наступит его звёздный час.

Диего Форлан:

Неймар продолжит прогрессировать и через несколько лет станет лучшим футболистом мира. Уверен в этом. 

2016 год

Роберто Карлос:

Неймар выиграет «Золотой мяч» через год или два. Когда мне задают вопрос о Месси и Роналду, всегда отвечаю, что лучшим в мире является Неймар. Я думаю так не только из-за его голов, но ещё и вследствие радости, которую он получает от игры.

Кака:

Месси и Роналду феноменально играли на протяжении последних восьми лет и справедливо выигрывали «Золотые мячи». Но я считаю, что их господство скоро завершится, ведь Неймар в последнее время сильно прибавил. Его игра стала более зрелой. «Золотой мяч» уже ждет Неймара, это дело времени. 

2017 год

Луис Фелипе Сколари:

Роналду и Месси будут продолжать борьбу за звание лучшего на планете, но в течение двух лет, как мне кажется, на один уровень с ними выйдет Неймар и постепенно свергнет кого-то из них. Неймар — один из феноменов, с которым мне посчастливилось поработать. Он выиграет «Золотой мяч», но не думаю, что по итогам этого года.

Жилберто Силва: 

Неймар один из лучших игроков в мире. Сейчас он немного позади Роналду и Месси, но лишь потому, что не так давно играет в Европе. Но я уверен, что Неймар в течение двух лет превзойдёт обоих.

Кафу:

Неймар – феноменальный футболист. Несомненно, он один из лучших игроков мира. И он ещё может совершенствоваться в своих игровых качествах. Неймар может быть лучшим в мире независимо от того, будет ли играть Месси.

2018 год

Унаи Эмери:

Неймар счастлив на поле и со своими товарищами по команде. Он станет лучшим игроком в мире. Это точно. И он сделает это здесь, в Париже. 

2019 год

Роберто Карлос:

Любой игрок был бы рад надеть футболку «Реала». Но эта история с Неймаром уже окончена. Он счастлив и скоро станет лучшим игроком мира.

Уже в 2018 году восторженных отзывов о Неймаре стало значительно меньше, тем более на небосклоне появился Килиан Мбаппе, а веру Роберто Карлоса в талант соотечественника можно объяснить только тем, что он научился путешествовать во времени, провел несколько месяцев в прошлом, а комментарий дал по ошибке в 2019-м, думая, что на дворе 2013-й.

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Все комментарии
Aris
Aris
   717 / 985
сегодня в 06:59
Самый избалованный разгильдяй! Футболист в нем умер вместе с баблом! Есть люди, которые трудолюбивые - они то и лучше, да и уважение к ним: Суарес, Салах, Де Брюйн, Мане ….. и десятки других. А этот просто прощелыга!
dimagas1
dimagas1 ответил Олег Гусов
   156 / 985
вчера в 22:28
Самой главной ошибкой Неймара была Барселона , где его всеми средствами старались удержать в тени Месси . А когда он вышел на первый план, затмив аргентинца , его просто-напросто выдавили из команды !!!
Не он ли сам погнался за баблом?
Олег Гусов
Олег Гусов
   966 / 985
вчера в 21:31
Самой главной ошибкой Неймара была Барселона , где его всеми средствами старались удержать в тени Месси . А когда он вышел на первый план, затмив аргентинца , его просто-напросто выдавили из команды !!!
112910415
112910415
   53 / 985
вчера в 21:27
не сбылся
Nety-net
Nety-net
   857 / 985
вчера в 20:29
Он уже не сможет выйти на их уровень, если самый лучший не дотягивает до 35 летнего футболиста, то что за поколение футболистов пошло? Рон и Месси мне кажется дольше будут показывать свой уровень чем он. Но он хорош когда играет а не х... мается
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 985
вчера в 19:57
Бывае
Alex12357
Alex12357
   442 / 985
вчера в 19:52
«Неймар — лучший игрок в мире».А кто в этом сомневается?Сомневается тот,кто ему завидует.Здесь на форуме не ценят футбол ,здесь стараются полить грязью тех кто им не нравится , оберните этот грязевой поток на СЕБЯ!!!
d_fincher
d_fincher
   37 / 985
вчера в 19:31
Роналду и Неймар показали, что такое характер в спорте - что он может дать, и что он может отнять.
Уже Семь
Уже Семь
   182 / 985
вчера в 19:24
Сейчас придёт Alex12357 и объяснит автору смысл жизни.
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