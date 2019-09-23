Икарди признался, что выбрал ПСЖ ради трофеев

сегодня, 08:57

Бывший нападающий и капитан миланского «Интера» рассказал, почему он выбрал «Пари Сен-Жермен» для продолжения карьеры.

Я мечтал играть в Лиге Чемпионов с «Интером», и мечта свершилась. Однако, мы не показывали какой-либо результат. По факту, мы ничего не выиграли. Я остался в «Интере», забивал голы, но сейчас пришло время присоединиться к команде, которая может выигрывать трофеи.

По сути, эти слова Икарди можно воспринять как прямую попытку «уколоть» свой бывший клуб.

На данный момент аргентинский нападающий находится в «Пари Сен-Жермен» в аренде.

Напомним, что недавно стали известны новые факты о несостоявшемся переходе Икарди в «Наполи».