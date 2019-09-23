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Икарди признался, что выбрал ПСЖ ради трофеев

сегодня, 08:57

Бывший нападающий и капитан миланского «Интера» Мауро Икарди рассказал, почему он выбрал «Пари Сен-Жермен» для продолжения карьеры.

Я мечтал играть в Лиге Чемпионов с «Интером», и мечта свершилась. Однако, мы не показывали какой-либо результат. По факту, мы ничего не выиграли. Я остался в «Интере», забивал голы, но сейчас пришло время присоединиться к команде, которая может выигрывать трофеи.

По сути, эти слова Икарди можно воспринять как прямую попытку «уколоть» свой бывший клуб.

На данный момент аргентинский нападающий находится в «Пари Сен-Жермен» в аренде.

Напомним, что недавно стали известны новые факты о несостоявшемся переходе Икарди в «Наполи».

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Все комментарии
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   216 / 992
сегодня в 12:03
Выиграть скудетто в Серии А намного престижнее чем у Франции лигу 1 а в ЛЧ ПСЖ может опять споткнуться об какой-то середнячок так что Икарди наоборот скатился а не поднялся перейдя в ПСЖ.
Наверное многие со мной здесь на соккере будут не согласны.....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 992
сегодня в 11:58
Говорят, один игрок вот так признался, что выбрал "Спартак" ради трофеев, а потом его родственники настаивали на визите к психиатру)
CSKA2012
CSKA2012
   695 / 992
сегодня в 11:43
Для ПСЖ обыгрывать бедные команды из Лиги 1 это максимум.
juvenale
juvenale
   32 / 992
сегодня в 11:41
И это бывший капитан кабинета))))неплохо так опустил картонный середняк
112910415
112910415
   67 / 992
сегодня в 11:05
да ладно ... жена велела послушаться агента ! )
Aniva
Aniva
   100 / 992
сегодня в 10:19
В этом болоте и погрязнешь.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 992
сегодня в 09:36
    Зейский
    Зейский
       129 / 992
    сегодня в 09:17
    Вряд ли ты их получишь.
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