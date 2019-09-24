Кирьяков: «Надеюсь, что „Динамо“ будет потихоньку возрождаться»

Экс-нападающий «Динамо» поделился мнением по поводу предстоящего матча московской команды в 1/16 финала Кубка России против «Луча».

Для «Динамо» сейчас каждый матч — определяющий. Если результат получится негативным, то у всех будет еще больше уныния. В случае победы над соперником, которого нужно обыгрывать в любом состоянии и любым составом, команда немного встрепенется. Это станет положительным шажком в сторону исправления ситуации. Я не знаю, что происходит внутри команды. Помимо этого есть много нюансов, таких как долгий перелет во Владивосток. Но надеюсь, что «Динамо» будет потихоньку возрождаться.