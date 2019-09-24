Кирьяков: «Надеюсь, что „Динамо“ будет потихоньку возрождаться»

Экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу предстоящего матча московской команды в 1/16 финала Кубка России против «Луча».
Для «Динамо» сейчас каждый матч — определяющий. Если результат получится негативным, то у всех будет еще больше уныния. В случае победы над соперником, которого нужно обыгрывать в любом состоянии и любым составом, команда немного встрепенется. Это станет положительным шажком в сторону исправления ситуации. Я не знаю, что происходит внутри команды. Помимо этого есть много нюансов, таких как долгий перелет во Владивосток. Но надеюсь, что «Динамо» будет потихоньку возрождаться.
Ранее «Динамо» сделало заявление по поводу слухов об увольнении Дмитрия Хохлова.