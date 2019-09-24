ГлавнаяНовости

Кирьяков: «Надеюсь, что „Динамо“ будет потихоньку возрождаться»

сегодня, 14:18
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 12:00 Не начался

Экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу предстоящего матча московской команды в 1/16 финала Кубка России против «Луча».

Для «Динамо» сейчас каждый матч — определяющий. Если результат получится негативным, то у всех будет еще больше уныния. В случае победы над соперником, которого нужно обыгрывать в любом состоянии и любым составом, команда немного встрепенется. Это станет положительным шажком в сторону исправления ситуации. Я не знаю, что происходит внутри команды. Помимо этого есть много нюансов, таких как долгий перелет во Владивосток. Но надеюсь, что «Динамо» будет потихоньку возрождаться.

Ранее «Динамо» сделало заявление по поводу слухов об увольнении Дмитрия Хохлова.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА летит с Дзагоевым во Владикавказ
Сегодня, 16:29 Комментарии10
«Крылья Советов» отправились в Москву
Сегодня, 15:59 Комментарии1
«Торпедо» ожидает аншлаг на матче с «Крыльями Советов»
Сегодня, 11:36 Комментарии4
ЦСКА - «Лудогорец». Армейский клуб опубликовал сюжет о выезде
Вчера, 17:07 Комментарии22
Талалаев поделился мнением о Кубке России
Вчера, 16:52 Комментарии6
Кубок России будет выставлен на стадионе в Калининграде
Вчера, 15:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   107 / 986
сегодня в 15:03
Я бы добавил прекрасный стадион. Приятные болельщики, прекрасная история, а......
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 986
сегодня в 14:26
В пердиве
Суеверный
Суеверный
   515 / 986
сегодня в 14:22
Бывает и так. Не нищая команда. Хорошие футболисты. Неплохой тренер. Но не "клеится"...
Зейский
Зейский
   114 / 986
сегодня в 14:20
Лет 50 возрождается, а его только грабят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100