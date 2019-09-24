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Дюков: «Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории»

вчера, 21:21

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финала Лиги Чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор. В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта. „Газпром Арена“ имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!

 Также сегодня стало известно, что финал Лиги чемпионов в 2022-м пройдет в Мюнхене, в 2023-м - в Лондоне.

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Все комментарии
7 из 9
7 из 9
   12 / 973
вчера в 22:36
Из всей речи правдивое только благодарность за то, что проведение финала отдали нашей стране. Благодарность искренняя - охотно верю, ведь появился повод вполне себе легально распилить несколько десятков миллиардов. Я бы тоже радовался и благодарил.
mihaluch
mihaluch
   107 / 973
вчера в 21:57
Финал в Питере, Питеру не привыкать.
beefs
beefs
   189 / 973
вчера в 21:42
Пыль в глаза...
dino-hsv
dino-hsv
   110 / 973
вчера в 21:32
опять гостям из зарубежья оплатим шоу и отдых, а сами потерпим как-нибудь
Footbolista
Footbolista ответил За адекватность
   3 / 973
вчера в 21:30
Причем пафос такой, как будто он из своего кармана оплачивает мероприятие)...
spartach n1
spartach n1
   5 / 973
вчера в 21:28
В то время как наши корабли бороздят просторы вселенной,столица автоматически переносится в нью Васюки !
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
вчера в 21:28
Надеюсь, хохлы в финал не попадут?!?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   38 / 973
вчера в 21:28
Стамбул 2005.
За адекватность
За адекватность
   19 / 973
вчера в 21:27
Опять лучшим в истории, ну без этого пафоса никак. А так вполне неплохо , что главный клубный матч 2021 года пройдет в нашей стране.
Strikers188
Strikers188
   809 / 973
вчера в 21:26
Московские бабушки с удовольствием проспонсируют организацию этого мероприятия.
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