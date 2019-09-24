Дюков: «Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финала Лиги Чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА , который сделал такой выбор. В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта. „Газпром Арена“ имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!