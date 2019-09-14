РФС рассмотрит ситуацию с контрактом Мамаева

вчера, 17:21

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов сообщил, что они рассмотрят вопрос расторжения контракта полузащитника «Краснодара» с «быками»:

Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе. Тогда мы сможем известить его и определить точную дату. Примерные сроки? Конец сентября.

Ранее появилась информация о том, что игроком заинтересовались «Крылья Советов».