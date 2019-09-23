Глава департамента судейства РФС прокомментировал «пузо» Роберта Мака

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не без юмора рассказал, почему были отменены голы «Зенита» в матче с «Рубином».
Отменённые голы «Зенита» – это ВАР в действии. Миллиметровые офсайды, но они были. Справедливость восторжествовала. Понятно, что кому-то обидно. Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало. Но это я так, шутя.
Скорее всего, Егоров прокомментировал ситуацию, при которой был зафиксирован офсайд у Роберта Мака.
Ранее Александр Егоров ответил на критику в свой адрес, заявив, что его «может уволить только президент РФС».
Другой стороной точно можно))
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=oj6sE_y0T_c
Другой стороной точно можно))