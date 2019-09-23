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Глава департамента судейства РФС прокомментировал «пузо» Роберта Мака

сегодня, 15:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не без юмора рассказал, почему были отменены голы «Зенита» в матче с «Рубином».

Отменённые голы «Зенита» – это ВАР в действии. Миллиметровые офсайды, но они были. Справедливость восторжествовала. Понятно, что кому-то обидно. Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало. Но это я так, шутя.

Скорее всего, Егоров прокомментировал ситуацию, при которой был зафиксирован офсайд у Роберта Мака

Ранее Александр Егоров ответил на критику в свой адрес, заявив, что его «может уволить только президент РФС».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Faustello
   34 / 992
сегодня в 17:17
Интересно, а если у игрока хрен здоровый и он о время бега при определении ВАР линии офсайда как раз по динамике на пару см был впереди???
По правилам если им можно забивать, то это офсайд, если нельзя, то пофиг.

Другой стороной точно можно))

Faustello
Faustello
   14 / 992
сегодня в 16:48
Интересно, а если у игрока хрен здоровый и он о время бега при определении ВАР линии офсайда как раз по динамике на пару см был впереди???
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 992
сегодня в 16:39
Есть повод Маку обидется.
Adepta
Adepta
   54 / 992
сегодня в 16:15
В футбол не пузом играют.
Palex
Palex
   230 / 992
сегодня в 16:14
Пора закрывать тему, пошутили- посмеялись и достаточно.
VIPded
VIPded
   63 / 992
сегодня в 16:01
Обхохочешься...
mihaluch
mihaluch
   117 / 992
сегодня в 15:52
В правилах про пузо ничего не сказано.
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