Глава департамента судейства РФС прокомментировал «пузо» Роберта Мака

сегодня, 15:27

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не без юмора рассказал, почему были отменены голы «Зенита» в матче с «Рубином».

Отменённые голы «Зенита» – это ВАР в действии. Миллиметровые офсайды, но они были. Справедливость восторжествовала. Понятно, что кому-то обидно. Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало. Но это я так, шутя.

Скорее всего, Егоров прокомментировал ситуацию, при которой был зафиксирован офсайд у .