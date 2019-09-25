«Барселона» хотела перенести игру с «Вильярреалом» из-за церемонии The Best

сегодня, 07:53

«Барселона» хотела перенести матч 6-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:1) со вторника на среду, так как вечером понедельника несколько игроков каталонского клуба посетили церемонию вручения наград от ФИФА в Милане. Об этом рассказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Расписание было установлено 30 дней назад. Изменение даты игры «Барселоны» означало бы перенос остальных 11 матчей. Мы знали, что церемонии оканчиваются не слишком поздно. Мы проанализировали ситуацию, но наша политика состоит в том, чтобы не менять расписание.

Тебас также прокомментировал победу форварда «Барселоны» в голосовании за звание лучшего игрока года.