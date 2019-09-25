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«Барселона» хотела перенести игру с «Вильярреалом» из-за церемонии The Best

сегодня, 07:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Барселона» хотела перенести матч 6-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:1) со вторника на среду, так как вечером понедельника несколько игроков каталонского клуба посетили церемонию вручения наград от ФИФА в Милане. Об этом рассказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Расписание было установлено 30 дней назад. Изменение даты игры «Барселоны» означало бы перенос остальных 11 матчей. Мы знали, что церемонии оканчиваются не слишком поздно. Мы проанализировали ситуацию, но наша политика состоит в том, чтобы не менять расписание.

Тебас также прокомментировал победу форварда «Барселоны» Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего игрока года.

Месси – лучший игрок в истории. Нам повезло, что он играет в Ла Лиге. Я не могу представить наш чемпионат без Месси. Он вырос в испанской лиге, и я надеюсь, что здесь он и завершит свою карьеру.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   235 / 972
сегодня в 08:47
Поздравляю Барселону с победой
cska plus
cska plus
   13 / 972
сегодня в 08:07
С трудом обыграли.
Zenit_84
Zenit_84
   130 / 972
сегодня в 07:54
Вот почему так слабо отыграли
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