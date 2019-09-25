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Виейра: «Головин провёл выдающийся матч»

сегодня, 06:41
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в матче 7-го тура Лиги 1. Оба гола монегасков были забиты российским хавбеком Александром Головиным, который также отметился результативной передачей.

Во втором тайме нам не хватило мастерства. Потеря Унаса, повредившего колено, была ощутимой.

Мы уступили команде, которая горела желанием отреагировать на неудачные результаты и показала, что состоит из качественных игроков. Я мог бы сделать более подходящие замены. Головин провёл выдающийся матч. Но я мог бы укрепить нашу полузащиту, чтобы было не так тяжело.

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Doping87
Doping87
   565 / 972
сегодня в 08:39
Шурик молодец, пашет на поле.
cska plus
cska plus
   13 / 972
сегодня в 08:12
Саша красава!
Adepta
Adepta
   43 / 972
сегодня в 08:01
Выиграть у Ниццы стало выдающимся достижением перед французским пердивом.
STVA 1
STVA 1
   95 / 972
сегодня в 07:59
Побольше таких матчей...
VIPded
VIPded
   67 / 972
сегодня в 07:33
Голова красавелло!
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