Виейра: «Головин провёл выдающийся матч»

Главный тренер «Ниццы» прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в матче 7-го тура Лиги 1. Оба гола монегасков были забиты российским хавбеком , который также отметился результативной передачей.

Во втором тайме нам не хватило мастерства. Потеря Унаса, повредившего колено, была ощутимой.

Мы уступили команде, которая горела желанием отреагировать на неудачные результаты и показала, что состоит из качественных игроков. Я мог бы сделать более подходящие замены. Головин провёл выдающийся матч. Но я мог бы укрепить нашу полузащиту, чтобы было не так тяжело.