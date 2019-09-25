Виейра: «Головин провёл выдающийся матч»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в матче 7-го тура Лиги 1. Оба гола монегасков были забиты российским хавбеком Александром Головиным, который также отметился результативной передачей.
Во втором тайме нам не хватило мастерства. Потеря Унаса, повредившего колено, была ощутимой.
Мы уступили команде, которая горела желанием отреагировать на неудачные результаты и показала, что состоит из качественных игроков. Я мог бы сделать более подходящие замены. Головин провёл выдающийся матч. Но я мог бы укрепить нашу полузащиту, чтобы было не так тяжело.