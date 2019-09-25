Сарри: «„Ювентусу“ нужно улучшить игру в обороне»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал волевую победу над «Брешией» (2:1) в матче 5-го тура Серии А.

Мы значительно улучшили нашу игру в пас и стали больше владеть инициативой, но нам нужно работать над нашей игрой в защите. Я также увидел прогресс в создании моментов.

Матийс де Лигт продолжает расти, нам нужно проявить немного терпения. Он очень молод и пришёл к нам из «Аякса», который играет совсем в другом стиле. Матийс феноменален, но ещё не готов показать весь свой потенциал. Не забывайте, что Калиду Кулибали тоже было трудно в первые месяцы в «Наполи».

Мы потеряли такого харизматичного игрока линии обороны, как Джорджо Кьеллини, затем Маттиа Де Шильо, и сегодня Данило. Временами мы бываем уязвимы в защите, и дело не только в игроках обороны. Мне нужно пересмотреть пропущенный сегодня гол. Я не думаю, что ошибка полностью лежит на четвёрке защитников.