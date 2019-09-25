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Бускетс: «Мы не можем позволить себе допускать так много осечек»

сегодня, 04:55
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс дал комментарий после победы над «Вильярреалом» (2:1) в матче 6-го тура Примеры. Это третья победа «сине-гранатовых» в трёх домашних матчах чемпионата. На выезде каталонцы потерпели два поражения и одну встречу сыграли вничью.

Мы знаем, что матч с «Гранадой» был не лучшим нашим выступлением. Мы нуждались в трёх очках [в игре с «Вильярреалом»], потому что мы не можем позволить себе допускать так много осечек. Кроме того, было важно сыграть лучше как команда.

У меня не было возможности переговорить с Месси, и я ничего не знаю о причине его замены [в перерыве]. Он наш лучший игрок, который лучше всех в мире делает разницу. Иметь его в составе – наше преимущество. Надеюсь, что с ним всё в порядке.

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что Месси был заменён после первого тайма в качестве меры предосторожности.

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