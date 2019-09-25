Алиссон рассказал о своем восстановлении после травмы

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал о восстановлении после травмы.

Я движусь вперёд, думаю, что я уже почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо. Чувствую уверенность в своих силах, теперь нужно вернуть свою силу.

Ещё две недели назад я не мог толком ходить. Теперь я бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была повреждена. Я очень рад этому.

Когда наблюдаю за нашими матчами со стороны, очень хочу вернуться на поле. Я хочу помогать своей команде, не могу дождаться, когда снова выйду на поле.