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Алиссон рассказал о своем восстановлении после травмы

сегодня, 11:00

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер рассказал о восстановлении после травмы.

Я движусь вперёд, думаю, что я уже почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо. Чувствую уверенность в своих силах, теперь нужно вернуть свою силу.

Ещё две недели назад я не мог толком ходить. Теперь я бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была повреждена. Я очень рад этому.

Когда наблюдаю за нашими матчами со стороны, очень хочу вернуться на поле. Я хочу помогать своей команде, не могу дождаться, когда снова выйду на поле.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
   651 / 973
сегодня в 11:27
Классный вратарь....
Binger
Binger
   23 / 973
сегодня в 11:05
Здоровья Алиссону!
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