ФИФА опровергла заявление Барреры о подлоге голосования

ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о подлоге при выборе лучшего игрока мира по версии организации.
Организация предоставила форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.
ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о подлоге при выборе лучшего игрока мира по версии организации.
Организация предоставила форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.
Баррера говорит, что вообще не голосовал, за него это сделали, в пользу Месси.
А тренер Судана выложил фотку, где видно, что он голосовал за другую тройку, отличную от той, что есть в итоговых протоколах. Отдайте награду Ван Дейку и не позорьтесь!
Баррера говорит, что вообще не голосовал, за него это сделали, в пользу Месси.
А тренер Судана выложил фотку, где видно, что он голосовал за другую тройку, отличную от той, что есть в итоговых протоколах. Отдайте награду Ван Дейку и не позорьтесь!