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ФИФА опровергла заявление Барреры о подлоге голосования

сегодня, 12:05

ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о подлоге при выборе лучшего игрока мира по версии организации.

Организация предоставила форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   31 / 954
сегодня в 12:46
Поздня метаться. Продажная организация зашкварилась в очередно раз.
Баррера говорит, что вообще не голосовал, за него это сделали, в пользу Месси.
А тренер Судана выложил фотку, где видно, что он голосовал за другую тройку, отличную от той, что есть в итоговых протоколах. Отдайте награду Ван Дейку и не позорьтесь!
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   561 / 954
сегодня в 12:41
Гном уже уладил недоразумение, использовав панамский общак, аха-ха)
112910415
112910415
   70 / 954
сегодня в 12:19
а нельзя ли привлечь ВАР и увидеть эпизод заполнения бланка ?
Стеллс
Стеллс
   166 / 954
сегодня в 12:19
Самая прозрачная процедура из всех,легко проверяемая и тут же публикующая кто как голосовал.Даже когда Блаттер подарил награду Роналду,он сначала заморозил и продлил сроки голосования,а потом нагибал федерации и те ему пересылали формы.
7 из 9
7 из 9
   7 / 954
сегодня в 12:12
Ложки нашлись, но осадочек остался.
311
311
   91 / 954
сегодня в 12:10
Отправить в Москву на проверку подписей!)
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