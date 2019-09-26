Роналду - один из худших исполнителей штрафных ударов в истории Серии А

сегодня, 17:16

Нападающий «Ювентуса» официально является одним из худших исполнителей штрафных ударов в истории Серии А.

Португальской звезде «бьянконери» не удалось забить с 18 попыток прямых ударов, но несмотря на это, именно он является исполнителем штрафных в «Ювентусе», а не мастер стандартных положений .

Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Италии «Ювентус» справился с «Брешией» и без помощи Роналду.