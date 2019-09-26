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Роналду - один из худших исполнителей штрафных ударов в истории Серии А

сегодня, 17:16

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду официально является одним из худших исполнителей штрафных ударов в истории Серии А.

Португальской звезде «бьянконери» не удалось забить с 18 попыток прямых ударов, но несмотря на это, именно он является исполнителем штрафных в «Ювентусе», а не мастер стандартных положений Миралем Пьянич.

Напомним, что в предыдущем туре чемпионата Италии «Ювентус» справился с «Брешией» и без помощи Роналду.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
   246 / 950
сегодня в 18:25
Роналду берет количеством. Раз в год и палка выстрелит
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 950
сегодня в 18:11
Аха-ха)
Сам не пойму, зачем он вообще их исполняет. Не помню что бы он их вообще в карьере забивал)
karnager
karnager
   380 / 950
сегодня в 18:05
Роналду стал как Кержаков: я бил, бью и буду бить
juvenale
juvenale
   27 / 950
сегодня в 18:04
пора отобрать у него штрафные
d_fincher
d_fincher
   31 / 950
сегодня в 17:48
В 2018-м эра Месси-Роналду завершилась. Мало кто это заметил.
Aerobniy
Aerobniy
   197 / 950
сегодня в 17:33
Ему еще не сказали, а то заплачет.
Aniva
Aniva
   72 / 950
сегодня в 17:23
Кристинка все места на поле забила.
sihafazatron
sihafazatron
   26 / 950
сегодня в 17:23
шишанутому не показывайте это
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