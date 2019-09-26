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«Рубин»: «Строительство новой команды требует времени»

сегодня, 19:54

«Рубин» опубликовал обращение к болельщикам:

Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновленной молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принес невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов.

Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы – это делает наш коллектив более сплоченным.

В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с «Рубином» самые значимые вехи в его современной истории. И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее.

 Напомним, что вчера «Рубин» уступил «Химкам» с крупным счетом в рамках встречи 1/16 финала Кубка России.

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