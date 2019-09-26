«КАМАЗ» отреагировал на ситуацию с фанатами, которых заперли на стадионе

Пресс-служба «КАМАЗа» опубликовала заявление относительно ситуации с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России (1:2). Болельщиков «красно-белых» поместили в клетку на трибуне и закрыли дверь на замок.

Перед началом матча сектор D, предназначенный для размещения болельщиков «Спартака», был укреплён дополнительными ограждениями с установкой четырёх дверей на входах в сектор. С начала матча двери сектора контролировались контролёрами-распределителями матча и держались закрытыми на защёлки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питаниям и местам общественного пользования осуществлялся в полном объёме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения.

Контролёр-распорядитель, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее. Двери ограждения закрывались на защёлки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков «Спартака» на полосу между трибунами и ограждением поля.