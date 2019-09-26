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«КАМАЗ» отреагировал на ситуацию с фанатами, которых заперли на стадионе

сегодня, 19:00
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «КАМАЗа» опубликовала заявление относительно ситуации с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России (1:2). Болельщиков «красно-белых» поместили в клетку на трибуне и закрыли дверь на замок.

Перед началом матча сектор D, предназначенный для размещения болельщиков «Спартака», был укреплён дополнительными ограждениями с установкой четырёх дверей на входах в сектор. С начала матча двери сектора контролировались контролёрами-распределителями матча и держались закрытыми на защёлки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питаниям и местам общественного пользования осуществлялся в полном объёме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения.

Контролёр-распорядитель, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее. Двери ограждения закрывались на защёлки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков «Спартака» на полосу между трибунами и ограждением поля.

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Все комментарии
112910415
112910415
   66 / 946
сегодня в 19:59
буря в стакане воды
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Igo0rek
   343 / 946
сегодня в 19:39
Само по себе дикость, что такое происходит. Какие рамки правил?! Ты о чем вообще?! Устанавливать заграждения с замками, это нормально?! Просто лютая дичь!!!
Лютая дичь, это когда клубы вынуждены идти на такие меры, когда непонятно чего ждать от фанатов, которых даже к людям сложно причислить. Где в Европе, особенно это касается Англии, такое увидишь? Нигде - и причина в том, что в свое время футбольные власти очень сильно настучало по голове фанатов за их выходки. И только у нас продолжают с ними сюсюкаться. А когда им чуть-чуть грозят пальчиком, фаны в голос ревут, что с ними так обращаться нельзя
Сп62
Сп62
   131 / 946
сегодня в 19:27
Для контроля выхода в буфет или туалет. Странный аргумент.
Igo0rek
Igo0rek ответил AmIIIeR89
   74 / 946
сегодня в 19:23
И Камаз и Спам высказались, что все было в пределах правил, что подтверждается записами с камер. Тогда встает вопрос, чего добивался тот фейкан, запустивший эту новость
Само по себе дикость, что такое происходит. Какие рамки правил?! Ты о чем вообще?! Устанавливать заграждения с замками, это нормально?! Просто лютая дичь!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   343 / 946
сегодня в 19:20
И Камаз и Спам высказались, что все было в пределах правил, что подтверждается записами с камер. Тогда встает вопрос, чего добивался тот фейкан, запустивший эту новость
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