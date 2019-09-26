В матче с «КАМАЗом» фанатов «Спартака» заперли в клетке

сегодня, 11:25

Фанатов «Спартака» заперли в клетке и закрыли на ключ во время игры 1/16 финала Кубка России против «КАМАЗа» в Набережных Челнах. Об этом рассказал спортивный журналист Артем Калинин.

Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом?

В матче «КАМАЗа» и «Спартака» сильнее оказались москвичи, победившие со счетом 2-1.