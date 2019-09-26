В матче с «КАМАЗом» фанатов «Спартака» заперли в клетке

Фанатов «Спартака» заперли в клетке и закрыли на ключ во время игры 1/16 финала Кубка России против «КАМАЗа» в Набережных Челнах. Об этом рассказал спортивный журналист Артем Калинин.
Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом?
В матче «КАМАЗа» и «Спартака» сильнее оказались москвичи, победившие со счетом 2-1.
Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом? #камазспартак pic.twitter.com/zalnPGQb2D— Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019
А мясных в клетках закрывают
Как говорится почувствуй разницу.
А мясных в клетках закрывают
Как говорится почувствуй разницу.
А по поводу разъяснительной работы... у нас многим просто наплевать, что кто-то просит не делать и объясняет почему.
А по поводу разъяснительной работы... у нас многим просто наплевать, что кто-то просит не делать и объясняет почему.