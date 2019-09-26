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В матче с «КАМАЗом» фанатов «Спартака» заперли в клетке

сегодня, 11:25
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Фанатов «Спартака» заперли в клетке и закрыли на ключ во время игры 1/16 финала Кубка России против «КАМАЗа» в Набережных Челнах. Об этом рассказал спортивный журналист Артем Калинин.

Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом?

В матче «КАМАЗа» и «Спартака» сильнее оказались москвичи, победившие со счетом 2-1.

 

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   58 / 961
сегодня в 11:55
ЦСКА во Владикавказе встретили осетинскими пирогами
А мясных в клетках закрывают
Как говорится почувствуй разницу.
ДСА
ДСА
   151 / 961
сегодня в 11:53
Переусердствовали - бывает.
oFANATo
oFANATo
   52 / 961
сегодня в 11:49
Доигрались свиньи, уже в клетках их начали закрывать.
Danila Selin
Danila Selin ответил морозз
   810 / 961
сегодня в 11:48
Росгвардия изобретает новые способы изоляции неугодных на мероприятиях и стадионах...скоро в клетках на стадионах будут раскладывать овёс, ставить мусорные баки и поилки! Легче набить клетки, чем проводить разъяснительную работу и строгий личный досмотр на пронос подозрительных предметов!
Помню, в нескольких московских с участием Зенита и Динамо, в москве, при полном досмотре всё равно пронесли пиротехнику. Как выяснилось они их засунули себе в 25, ну и девушки сами знаете куда пихая, доже подмогли. И как быть в таком случае? Лезть в попу с фонариком? Я думаю, ни вам, ни кому либо ещё, придя на стадион чтобы насладится игрой, будет неприятно и испортит настроение, просьба снять штаны и нагнутся ракам, чтобы удостовериться, что вы ничего плохого не пронесёте.
А по поводу разъяснительной работы... у нас многим просто наплевать, что кто-то просит не делать и объясняет почему.
Армейская душа
Армейская душа
   34 / 961
сегодня в 11:46
Всё правильно - так всегда поступают, чтобы обезопасить людей от... Назовём их - "болельщики спартака". Не на открывашке же играют, право слово
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 961
сегодня в 11:44
Организаторам так спокойнее.
морозз
морозз
   56 / 961
сегодня в 11:34
Росгвардия изобретает новые способы изоляции неугодных на мероприятиях и стадионах...скоро в клетках на стадионах будут раскладывать овёс, ставить мусорные баки и поилки! Легче набить клетки, чем проводить разъяснительную работу и строгий личный досмотр на пронос подозрительных предметов!
дурман
дурман
   327 / 961
сегодня в 11:27
На каждом стадионе должны быть такие клетки для виража
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