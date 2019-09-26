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РФС: «Меры ограничения для болельщиков „Спартака“ были недопустимыми»

сегодня, 19:30
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал ситуацию с болельщиками «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (1:2). Фанатов «красно-белых» поместили в клетку на трибуне и закрыли дверь на замок.

Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком», состоявшийся 25 сентября в Набережных Челнах, изначально был отнесен к матчу повышенной сложности.

Организаторами матча совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами.

При этом никаких нареканий со стороны сотрудников «Спартаком», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 20:03
На ветке есть дельное предложение от коня. Его немного подправить и будет самый раз!
Дать реальные сроки тем, кто вопреки всем законам, здравому смыслу и просто собственной выгоде запирает болельщиков, надолго ограничивает их выход со стадиона и предпринимает другие меры, могущие иметь тяжкие последствия для здоровья и жизни людей.
Это чистая уголовщина со стороны организаторов матча, и они должны быть наказаны!
Сп62
Сп62 ответил AmIIIeR89
   131 / 946
сегодня в 19:55
В Англии работает система, а у нас самодеятельность и экспромт. Системно у нас ничего не работает. Это касается всей нашей жизни. Импортозамещение, национальные проекты, переработка мусора и т.д.
Сп62
Сп62 ответил Adepta
   131 / 946
сегодня в 19:47
А ты вспомни, как вираж вырвался на поле и избил Граната. Так кого надо запирать в клетки?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   343 / 946
сегодня в 19:46
Почему в России не могут пойти по пути Англии, которая очень сильно в свое время настучала по голове фанатов за их, куда более дикие, выходки. Почему у нас с ними продолжают носиться как с писаной торбой. Дайте несколько реальных сроков, навесьте часы общественно полезных работ, и остальное стадо вмиг станет шелковым. Не нужно будет собирать тысячные армии ОМОНа и на них соответственно не будут жаловаться, не будут нужны такие клетки, на которые теперь ноют. До тех пор пока фанаты ведут себя как животные (касается всех клубов), пусть не обижаются если с ними обращаются как с животными. Почему, все то д..мо, которое фанаты несут на трибуны, нельзя оставить за пределами стадиона?
Adepta
Adepta
   44 / 946
сегодня в 19:34
Если этих мер не принимать, то свиные вообще их под контроля выйдут и народная ненависть их покарает.
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