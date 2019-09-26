РФС: «Меры ограничения для болельщиков „Спартака“ были недопустимыми»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал ситуацию с болельщиками «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (1:2). Фанатов «красно-белых» поместили в клетку на трибуне и закрыли дверь на замок.

Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком», состоявшийся 25 сентября в Набережных Челнах, изначально был отнесен к матчу повышенной сложности.

Организаторами матча совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС , то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами.

При этом никаких нареканий со стороны сотрудников «Спартаком», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.