ГлавнаяНовости

«Спартак» отреагировал на ситуацию с фанатами, которых заперли на стадионе

сегодня, 17:56
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала инцидент, случившийся во время матча 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом в Набережных Челнах. Болельщиков «Спартака» поместили в клетку на трибуне и закрыли дверь на замок.

ФК «Спартак» был уведомлён о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КамАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.

Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
На матче «Локомотива» и «Атлетико» ожидается аншлаг
Сегодня, 13:49 Комментарии6
В матче с «КАМАЗом» фанатов «Спартака» заперли в клетке
Сегодня, 11:25 Комментарии112
ЦСКА встретили во Владикавказе осетинскими пирогами
24 сентября Комментарии19
«Краснодар» устроит автограф-сессию в «Меге»
24 сентября Комментарии7
4000 фанатов поддержали «Магдебург» на выезде в матче третьей лиги Германии
24 сентября ВидеоКомментарии12
ВИА «Волга-Волга» выступит перед матчем «КАМАЗа» в Челнах
23 сентября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aniva
Aniva
   72 / 950
сегодня в 18:24
Только свиней запирают, угнетают и бьют везде, сказывается народная любовь.
cska plus
cska plus
   12 / 950
сегодня в 18:22
16 команд играли на выезде в разных городах а приключения только с хрющами, подумайте сами, это или ненависть или они отпетые дикари.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 950
сегодня в 18:08
ВСе живы и здоровы , с крыш никто не летал, а это главное!!!
Leningrad 84
Leningrad 84
   63 / 950
сегодня в 18:04
Ну и при чем здесь средневековье?...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   416 / 950
сегодня в 18:03
То ли руководство Спама наё..., то ли сами спартачи. Но кто-то из свинных точно щас переобуется
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100