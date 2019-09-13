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Клопп надеется, что на стадионе «Наполи» есть хотя бы душ

вчера, 20:59
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль17.09.2019 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил над стадионом «Сан-Паоло» в Неаполе:

Возможно, эти фотографии были в мае прошлого года, не знаю.

Быть не может, чтобы они были сделаны несколько дней назад. Надеюсь, что в раздевалках «Наполи» будет хотя бы душ и местечко, где можно будет переодеться.

Ранее наставник «Наполи» Карло Анчелотти возмутился из-за незавершенного в срок ремонта на стадионе.

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Все комментарии
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
   416 / 713
сегодня в 00:33
В бочке мыца будете!
juvenale
juvenale
   65 / 713
вчера в 23:48
хахаахах жжет
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил dimagas1
   36 / 713
вчера в 23:26
Так они уже играли в прошлом сезоне,что там все так печально?
Ты пропустил тот момент, когда летом в раздевалках стадиона начали делать ремонт и не особо в этом продвинулись))
Colchoneros
Colchoneros
   182 / 713
вчера в 22:58
Клопп в своем репертуаре!
ДАША Д
ДАША Д
   88 / 713
вчера в 21:37
Садовники из шланга если что помоют.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   135 / 713
вчера в 21:34
Клопп опять шутит.
волгодон 2
волгодон 2 ответил dimagas1
   69 / 713
вчера в 21:23
Так они уже играли в прошлом сезоне,что там все так печально?
суровый английский юмор)
dimagas1
dimagas1
   64 / 713
вчера в 21:22
Так они уже играли в прошлом сезоне,что там все так печально?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   279 / 713
вчера в 21:10
я бы по боялся мыться у цЫган,там можно такой букет получить. Необходимо дисквалифицировать этот стадион из ЛЧ,пусть играют в Турино или Риме/Милане.
Срочно необходимо пригласить санстанцию,пусть клопов потравят.
волгодон 2
волгодон 2
   69 / 713
вчера в 21:08
в нормальном клопповнике душ не обязателен)
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