Клопп надеется, что на стадионе «Наполи» есть хотя бы душ

Главный тренер «Ливерпуля» пошутил над стадионом «Сан-Паоло» в Неаполе:

Возможно, эти фотографии были в мае прошлого года, не знаю.

Быть не может, чтобы они были сделаны несколько дней назад. Надеюсь, что в раздевалках «Наполи» будет хотя бы душ и местечко, где можно будет переодеться.