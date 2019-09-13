Клопп надеется, что на стадионе «Наполи» есть хотя бы душ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил над стадионом «Сан-Паоло» в Неаполе:
Возможно, эти фотографии были в мае прошлого года, не знаю.
Быть не может, чтобы они были сделаны несколько дней назад. Надеюсь, что в раздевалках «Наполи» будет хотя бы душ и местечко, где можно будет переодеться.
Ранее наставник «Наполи» Карло Анчелотти возмутился из-за незавершенного в срок ремонта на стадионе.
Срочно необходимо пригласить санстанцию,пусть клопов потравят.
Срочно необходимо пригласить санстанцию,пусть клопов потравят.