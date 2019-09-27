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Каррера: «Надеюсь, скоро вернусь на тренерскую скамейку»

сегодня, 14:44

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал почему до сих не тренирует какой-либо клуб и выразил надежду вернуться к работе в скором времени. 

Не могу объяснить почему я все еще без работы. Этот вопрос стоит задать кому-то другому. Надеюсь, что скоро вернусь на тренерскую скамейку, я жду. Телефон не звонит (смеется), пока ничего не произошло, все тихо. Я рассматриваю все варианты. Все зависит от проекта. Нужно оценить предложение, потенциал. Я хочу серьезный проект.

В «Спартаке» у меня был отличный опыт. Мне посчастливилось оказаться в таком большом клубе, как «Спартак», они поверили в меня. Хотя я никогда не тренировал самостоятельно. Я выиграл чемпионат России после 16 лет без побед, мы впервые выиграли Суперкубок России. Я должен поблагодарить президента.

Ранее появлялись новости о том, что Каррере отказал «Оренбург».

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   435 / 886
сегодня в 15:43
Одна надежда на Спартак, больше никому он не нужен.
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 886
сегодня в 15:27
Надежда умирает последней,
а ты её по крови наследник.
violent
violent
сегодня в 15:24
пусть идет у вторую лигу
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 886
сегодня в 15:16
Физрук так себе подмочил репутацию, что второй год никто его не берет. Гыгыгы
Армейская душа
Армейская душа
   27 / 886
сегодня в 14:59
Видать пока вакансии разносчиков пледов и водоносов везде заняты - вот и мается Массимо
Binger
Binger
   17 / 886
сегодня в 14:51
Через 16 лет, не раньше. У свиней период полуразвала 16 лет.
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