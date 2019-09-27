Каррера: «Надеюсь, скоро вернусь на тренерскую скамейку»

сегодня, 14:44

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал почему до сих не тренирует какой-либо клуб и выразил надежду вернуться к работе в скором времени.

Не могу объяснить почему я все еще без работы. Этот вопрос стоит задать кому-то другому. Надеюсь, что скоро вернусь на тренерскую скамейку, я жду. Телефон не звонит (смеется), пока ничего не произошло, все тихо. Я рассматриваю все варианты. Все зависит от проекта. Нужно оценить предложение, потенциал. Я хочу серьезный проект.



В «Спартаке» у меня был отличный опыт. Мне посчастливилось оказаться в таком большом клубе, как «Спартак», они поверили в меня. Хотя я никогда не тренировал самостоятельно. Я выиграл чемпионат России после 16 лет без побед, мы впервые выиграли Суперкубок России. Я должен поблагодарить президента.

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