ГлавнаяНовости

Черчесов посетил тренировку женской сборной России

сегодня, 18:38

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской национальной команды страны. Команда готовится к отборочному матчу чемпионата Европы-2021 против Голландии.

Ранее Черчесов назвал лучших вратарей в истории России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кононов не пришел на обязательное флэш-интервью после матча с «Оренбургом»
Сегодня, 19:23 ФотоКомментарии3
«Спартак» впервые с 2010 года потерпел 4 подряд поражения в РПЛ
Сегодня, 18:35 Комментарии34
Сёмин приструнил Семака. «Локомотив» - красавцы! 
Вчера, 21:46Станислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии43
Гаттузо присутствует на матче «Локомотив» - «Зенит»
Вчера, 19:56 Комментарии2
Давно не смешно! Отдайте именитый клуб профессионалам
Вчера, 19:46Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии9
«Зенит» без вариантов сильнейший в РПЛ?
Вчера, 18:00Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   412 / 883
сегодня в 19:02
Больше заняться нечем?
BBK33
BBK33 ответил cevin cigan
   413 / 883
сегодня в 18:52
Или наоборот)))
cevin cigan
cevin cigan
   15 / 883
сегодня в 18:44
Кого то из девок готовят к смене пола.............
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100