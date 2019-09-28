Семин приструнил Семака. «Локомотив» - красавцы! 

сегодня, 21:46

Вся команда из Москвы грамотно сыграла в футбол, что позволило победить «Зенит» и получить комплименты на «Соккер.ру».

Мариу, Крыховяк, Семин – топ!

Одна команда играла на победу, вторая – на ничью. Классика! В первом тайме команда Юрия Павловича в непростой борьбе переиграла «Зенит». Крутой оказалась идея сдваивать фланги. В прошлых матчах, когда Мурильо работал в опорной зоне, схема была «4-1-4-1», но сегодня использовали «4-5-1», что позволило Крыховяку и Баринову прессинговать высоко, а вот вингеры Семина помогали обороне.

Дополнительно Мурильо переигрывал Дзюбу наверху. Так что не стоит удивляться, что до перерыва «Зенит» ни разу не потревожил Гильерме точным ударом. Лунев тоже нечасто работал в первом, хотя пропустил гол, который арбитр после паузы отменил. А ведь если бы «Зенит», играя хуже, чем соперник, вынужден был открываться – ничья их явно устраивала, второй тайм получился бы другим.

Или таким же? Крыховяк ведь пробил точно в угол. Мариу подал пример – попал в перекладину и вырезал мяч на Смолова, а потом включился хорват. Баринов и компания тоже работали уверенно, что заставило Семака отвечать. Сергей Богданович убрал Азмуна (Сердар не подготовился к игре) и создал зеркальную схему – «4-5-1». Но у «Зенита» не получалось увеличить темп матча, который контролировал в целом «Локомотив».

У хозяев все получалось, хотя счет заставлял нервничать, и если бы не возможность посмотреть повтор, то «Зенит» мог забить гол с нарушением правил в добавленное время и увезти домой ничью.

Арбитры допускали ошибки?

Начнем с очевидного и правильного решения Вилкова – мяч коснулся руки Сутормина, по новой редакции правил гол «Зенита» в добавленное время нельзя было засчитывать. Но тут все просто, в принципе, как и в двух других эпизодах.

А теперь - к азам. Нет в правилах понятий «фол по неосторожности» или «неумышленное нарушение правил». Придумка российских арбитров, когда отмазываются. Зато есть понятие «неосторожность» для действия, которое уже есть фолом.

Подходит для нарушения, когда речь о невнимательном, нерасчетливом и неосмотрительном решении футболиста по ходу единоборства. Единоборства! То есть, если оценивать отдельно действие Крыховяка – оставить ногу на высоте, то его контракт с Оздоевым в штрафной площади вроде как можно назвать неосторожным.

Но если подключить позицию мяча, учесть весь эпизод – Магомед не мог забить или отдать пас, то понятно - Вилков имел право проигнорировать данный контакт, посчитав случайным, не повлиявшим на игру. А теперь похожий по смыслу момент Мариу и Дриусси, который тоже стоило проигнорировать.

Португалец был внимательным – поднял руки, расчетливым – уходил в сторону от соперника, и осмотрительным – не делал подножку и не толкался руками, поэтому это не фол на Себастьяне. Контакт был, фола - не было. Там не было единоборства, не стоит выдумывать правила и определения, которых в законе нет.

У Вилкова была только одна причина отменить гол Смолова – испугался, что его не поймут в «Зените», особенно после того, как не поставил пенальти в ворота «Локомотива», хотя другой арбитр РПЛ мог бы учудить. Зато с повторами очевидную игру рукой никто не проигнорировал – уже плюс!

Но и гол Смолова зря не засчитали. Кстати, если замените в аналогичном эпизоде Мариу на Дзюбу, Дриусси – на самого Жоау, а вместо Федора забил бы головой Азмун, то мяч тоже стоило засчитать, фола не было. «Зенит», «Локомотив» - без разницы, Вилков изначально принял правильное решение, а потом испугался.

Цифровое измерение матча

1 точный удар за матч у «Зенита». Эта игра о порядке – том, как команды двигаются, как игроки располагаются, как выискивают малейшие ошибки соперника. Во всем этом «Локомотив», в которого 3 удара плюс перекладина, был круче, чем соперник, у которого попал в створ только Мак, вышедший на замену.

22 верховые победы, 11 отборов, 18 перехватов, 22 выноса мяча – показатели «Локомотива». Проиграли «Зениту» только по количеству единоборств, но поскольку в итоге разница по владению была 43 на 57 %, то снова возвращаемся к вопросу о тактике. Семин подготовил команду к сложной победной игре, Семак – не смог.

4 удачные обводки – рекорд матча для одного игрока. У Мариу и Жемалетдинова одинаковый показатель, но у «Зенита» в сумме всего 6 таких примеров, причем трижды обводил соперников Жирков, пока не устал. У «Локомотива» были Крыховяк и Смолов, попадавшие в створ ворот – трижды, были технари, была высокая линия защиты – 6 офсайдов у «Зенита». Понятно, кто наиграл на победу.

«Локомотив» возвращает чемпионскую интригу

Карпин и Семин – тренеры, работу которых в РПЛ в этом сезоне можно высоко оценить. К остальным есть те или иные вопросы, а ко многим – справедливые претензии. Но «Ростов» и «Локомотив» играют правильно, чувствуется тренерская рука.

Все российские клубы – и не только местные, время от времени уступают, это нормально. Но по реакции на промахи видно, где футбол поставлен грамотно, соперника разобрали, задачи правильные выдали. «Зенит» сегодня заставили быть банальным и психовать.

«Локомотив» правильно отработал, и первый тайм в целом выиграл, и во втором играл по счету. Крыховяк, конечно, редкостный красавец, как и Жоау Мариу. Вроде бы смешно сомневаться в классе победителей Лиги Европы и Евро, но в РПЛ у легионеров многое зависит от мотивации.

У Семина получается настроить команду – победа над «Байером», конечно же, помогла его подопечным поверить в себя. А Семаку в очередной раз не хватило тактической изящности – не первый и не пятый раз, а «Зениту» - людей с последним пасом. Ассисты Дзюбы не являются доказательством поставленной игры.

Поэтому петербуржцы второй раз проиграли «Локомотиву». В этот раз москвичи обошлись без Алексея Миранчука, а «Зениту» не хватило свежего подхода в атаке. Их гол отменили по правилам, Дриусси и Азмун в плохой форме, Малкома нет. Не оправдания, но намек, что есть над чем работать.

У «Локомотива», как показал матч, команда более зрелая, пускай в гости приехал целый чемпион России. Зато теперь интрига в борьбе за первое место точно будет - самый смачный итог поединка, в котором «железнодорожники» по делу обыграли петербуржцев, в целом сыграв лучше.

Тактически очень сильный матч от Семина и его команды с одной персональной ошибкой в защите в конце, но и этот промах на результат не повлиял, как и решение Вилкова отменить гол Смолова. Пожалуй, получили именно тот результат, на который выводила игра в футбол – всегда приятно, когда совпадают работа команд и итог напряженного поединка.