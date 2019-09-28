Давно не смешно! Отдайте именитый клуб профессионалам

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«Ростов» зло подшучивал над «Динамо» до матча, но подопечные Хохлова не отплатили на поле. «Соккер.ру» зол, ведь история повторяется.

Дилетанты как проклятие

Религиозные люди считают, что их история о спасителе или пророке – правдивая, а все остальные похожие – вымышленные? Имеют право. Люди суеверные – а их в футболе не меньше, чем верующих, не сомневаются, что везение важно, а совпадения – не случайны.

Если следовать такой логике, то «Динамо» давно и успешно прокляли. В клуб несколько раз вкладывали немалые деньги – всегда косо и криво, если быть честными при оценках, и каждый раз это заканчивалось плохо. Еще хуже получилось, когда неумелое руководство вывело на паперть.

От УЕФА прилетело, а старые враги – еще одни мастера коллекционирования неудач, подтолкнули к ФНЛ . Хотя «Динамо» и само справилось. Хорошо, что не превратили именитый московский клуб в «Торпедо», или еще хуже – в «Сатурн» или в ФК «Москва». В российском футболе все варианты возможны, но этим москвичам повезло.

Во-первых, Моисей 21 века достроил давно ожидаемый стадион – справился чуть быстрее, чем оригинальный поводырь. Во-вторых, раз на этой арене должен в Москве кто-то играть, то клуб от организации с непонятной эффективностью за рубль перешел в руки банка. Банка большого, но медлительного – выдали ровно столько денег, чтобы тихонько идти вверх.

Проблема лишь в том, что и генералы, и банкиры не смыслят в футболе. В российских реалиях им не нужно быть искусными менеджерами, которые понимают, насколько важно делегировать полномочия профи, если не понимаете в сфере инвестирования. Вот и получается, что главное проклятие «Динамо» со времен закупки португальцев – дилетанты с правом голоса.

Тренер – магнит для успехов

Клопп говорит, что в футболе ни-че-го нельзя сделать в одиночку. Также ничего не получается без подходящего тренера. Уже по прошлому сезону можно было сделать прогноз, что Хохлов не тянет на тренера-открытие нового чемпионата. А когда Орещуку выдали десятки миллионов евро на усиление команды, то окончательно поняли – наставник может подвести.

Работа досталась непростая, не все умеют перестраивать команды. Впрочем, не хочется винить одного Хохлова, не желал он «Динамо» зла. Но гол Шомуродова из «Ростова» - последняя строчка в вычислениях. Теорема доказана, критики оказались правы. Москвичи допустили большую ошибку, что летом не нашли солидного наставника под обновленный состав.

Конечно, можно начать тот же разговор, что по поводу «Спартака» - в «Динамо» не завезли всех нужных игроков, например, центрального форварда с голами. Но какой смысл? Новых покупок до зимы не будет. А у другого тренера Филипп и Слай вполне могут создать пару нападающих, которая справится хотя бы с середняками РПЛ и до зимы наберет достаточно пунктов для прогресса весной.

Фанаты не заслужили новый кошмар

Если следовать версии, что владельцы «Динамо» и дальше планируют издеваться над фанатами, то сейчас или оставят Хохлова, или пригласят тренера, который сработает еще хуже. Уже злит, не огорчает. Болельщики стадион ждали годами, в Химки таскались, словно бродяги без родного двора. Поклонники «Динамо» переживают одну и ту же историю по сотому кругу.

Время от времени появляются деньги, новые футболисты, ставятся адекватные задачи – никто не просил попадать в Лигу чемпионов, как «Ростов» Бердыева в свое время, но люди видят только ужасные результаты и разочарования в конце сезона. Тут нечего анализировать, Хохлов проиграл дома «Сочи», потом вылетел из Кубка России от «Луча-Энергии», а против «Ростова» кошмар продолжили.

У Карпина, пожалуй, самая интересная команда сезона, если говорить о структуре игры и хитрости построения – умнейший прессинг и правильные перемещения, а «Динамо» может похвастаться разве что попыткой показать характер, которого не осталось, как и моральных сил. Если по старой традиции «Спартака» того же Валерия Георгиевича «бело-голубые» будут начинать матчи после перерыва и разговора с тренером, то будет хуже.

Остались туры для домашней работы

Не первый месяц читаю отзывы фанатов самого «Динамо» на игру и результаты, и не разделяю один новый тезис. Нет, это не команда, которая готова к еще одному вылету из РПЛ . В прошлом сезоне у них получалось мало пропускать. Если навести порядок в защите, что сделать можно, когда есть в заявке Шунин, Шунич, Паршивлюк, Евгеньев и Рыков, то сразу смогут оторваться от дна.

Но шутка «Ростова» на грани фола – на тему жителей дна океана, не сыграла против дерзких южан. «Динамовцы» любезно подарили им два гола до перерыва, фавориту осталось удержать победу и развить успех. Но ведь Каборе – центральный хавбек, которого порой не хватает «Спартаку» и «Краснодару», это не футболист для вылета из высшей лиги. Шимански талантливее, чем кажется под руководством Хохлова.

Очевидно, что стоит ругать трансферы комплексно – набрали людей на фланги на три команды, а о качестве и тактической гармонии никто не подумал. Однако добавьте тренера вот в эту команду с Филиппом, Н’Жи, Шимански, Игбуном, Каборе, Паршивлюком и Нойштедтером, не считая Жоаозиньо и других из тех, кого оставили – получите приличного бойца. Паршивлюк в «Ростове» был крут, а в «Динамо» сдулся? Причина не только в игроках, а и в том, как их подготовили.

Без перемен в клубе не выплывут

Есть большие сомнения, что дело только в Хохлове. Не исключено, что в клубной структуре катастрофически не хватает профессионалов. Или хотя бы тренера-менеджера, который может обламывать рога плохим идеям боссов, чтобы не пронзили брюхо надеждам на верхнюю часть таблицы. Вот только проблеме десятки лет! Когда у «Динамо» был великий менеджмент?

Хватало обвинений в том, что клуб использовали, чтобы через него проходили деньги. Инвестиции Ротенбергов оформлены как кредиты без процентов – так себе спонсорство. Сейчас никто не грозился вкладывать безумно много, но банк решился выдать достаточно миллионов евро, чтобы «Динамо» возвышалось над всеми середняками без исключения. А получают на данный момент очень небедного аутсайдера.

Фанаты не поверят – серии поражений задевают достоинство людей, если годами поддерживают один клуб, но даже Шейдаева можно заставить забить 5-6 голов в РПЛ . Шомуродова в «Ростове» готовили постепенно, верили в Элрода, и теперь выстрелил – 9 голов после 11 туров. А в «Динамо» нет последовательности. И понятно, что Хохлову пора уйти, разговоры о кредите доверия и том, что не могут найти замену – бред.

Так можно договориться до стыковых матчей и потерянного сезона. Конечно, если у владельцев «Динамо» нет вкуса, то пригласят Гаттузо или кого-то в этом стиле, но из России, вроде Шалимова. Но если желают успехов компании, в которую вкладывают деньги, прекрасно понимая, что доходов не будет – нужно отдавать долги и контракты подписали жирные, то должны постепенно привлекать в клуб профессионалов.

Скорее всего, нужен иностранный спортивный директор. Свой Васильев подходит, но зачем ему это счастье? И вспомните, как ковались чемпионы. Агент Трабукки влиял на «Спартак» и чужой Каррера вдохновил команду. А чемпионские «Локомотив» и «Зенит» управлялись иностранными спортивными директорами, хотя тренировали россияне. Но Хохлов не Семин и не Семак. Часть совершенных сделок «Динамо» – нормальные, особенно для клуба, который не мог заманивать готовой путевкой в еврокубки.

А теперь важно угадать с новым тренером, и затем медленно подтянутся к группе лидеров. Пока же провалились и разочаровали, попытки за счет Игбуна вернуться в игру не сработали. «Динамо» жаль, ведь нечто подобное видели не раз и не два. Сколько можно?