«Спартак» впервые с 2010 года потерпел 4 подряд поражения в РПЛ

сегодня, 18:35

«Спартак» уступил «Оренбургу» в рамках 11-го тура РПЛ . Для московской команды это четвертое поражение кряду в турнире.

В последний раз четыре матча подряд в чемпионате России красно-белые проигрывали в 2010 году, когда командой руководил .