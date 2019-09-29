«Спартак» впервые с 2010 года потерпел 4 подряд поражения в РПЛ

«Спартак» уступил «Оренбургу» в рамках 11-го тура РПЛ. Для московской команды это четвертое поражение кряду в турнире.
В последний раз четыре матча подряд в чемпионате России красно-белые проигрывали в 2010 году, когда командой руководил Валерий Карпин.
Кто ещё нужен Кононову, чтобы не проигрвать(!) всем подряд и показывать хоть какую-то игру?
Кто ещё нужен Кононову, чтобы не проигрвать(!) всем подряд и показывать хоть какую-то игру?
ЦОРН, доделай работу: поставь к этим очень неплохим игрокам хорошего тренера. Массимо Карреру. Или другого. Но только убери Кононова - позорно на такой Спартак смотреть. Кононов уже проспал нам еврокубки, просыпает РПЛ, и вскоре проспит Кубок. Уберите его, пока еще можно частично спасти сезон. Пожалуйста.
ПС: Оренбургу уважуха! Наконец-то набрали очки. Да еще на выезде в Москве, да еще в меньшинстве. Красавцы.
ЦОРН, доделай работу: поставь к этим очень неплохим игрокам хорошего тренера. Массимо Карреру. Или другого. Но только убери Кононова - позорно на такой Спартак смотреть. Кононов уже проспал нам еврокубки, просыпает РПЛ, и вскоре проспит Кубок. Уберите его, пока еще можно частично спасти сезон. Пожалуйста.
ПС: Оренбургу уважуха! Наконец-то набрали очки. Да еще на выезде в Москве, да еще в меньшинстве. Красавцы.