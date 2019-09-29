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«Спартак» впервые с 2010 года потерпел 4 подряд поражения в РПЛ

сегодня, 18:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Спартак» уступил «Оренбургу» в рамках 11-го тура РПЛ. Для московской команды это четвертое поражение кряду в турнире.

В последний раз четыре матча подряд в чемпионате России красно-белые проигрывали в 2010 году, когда командой руководил Валерий Карпин.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   427 / 883
сегодня в 19:20
Простите, а почему Кононов ещё является тренером Спартака?
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
сегодня в 19:14
Спасибо, Олег!
oFANATo
oFANATo
   28 / 883
сегодня в 19:12
Позор проигрывать 4 подряд раза, да ещё в большинстве сегодня были.
Footbolista
Footbolista
   6 / 883
сегодня в 19:04
Спартак не проигрывал 4 матча подряд в ЧР в 2010 году...было всего 7 поражений за сезон..подряд только 2...
SHMEL
SHMEL
   47 / 883
сегодня в 18:59
Кстати,интересный факт,в 2010 спартак отзаявил из команды таких игроков как Дзюба,Кудряшов,Джанаев и многих других,которые сейчас в других командах вышки на первых ролях.Так же им не пригодился в этом году Рома наркот после просмотра.В Ростове сейчас феерит...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:58
Кононов если ты Мужик-уходи!
SHMEL
SHMEL
   47 / 883
сегодня в 18:55
Это какой-то гон на Карпина,не проигрывал пищевик четыре раза подряд в 2010.
Petergoff
Petergoff
   522 / 883
сегодня в 18:54
Красавцы.)))
swift stream
swift stream
   222 / 883
сегодня в 18:50
Коррупция и близкие связи с футбольным руководством, симонян и эксперты довели спартак до краха.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил Groove000
сегодня в 18:50
Оставьте Олега в покое, он как и обещал, ставит Спартаковский футбол
Sandr2011
Sandr2011
   744 / 883
сегодня в 18:49
Жесть конечно, но результат пипец. Надеюсь, наладится все
yeychanin23
yeychanin23
   260 / 883
сегодня в 18:47
И это ещё не предел...)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   214 / 883
сегодня в 18:46
Через неделю обязанны побить рекорд об краснодар)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил www161
   7 / 883
сегодня в 18:46
+500
Союзник противников
Союзник противников
   24 / 883
сегодня в 18:46
"Пить так пить!",-сказал котёнок,когда несли его топить.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Ромбик
   315 / 883
сегодня в 18:45
Позорище!!
Уже не уместно данное слово.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   378 / 883
сегодня в 18:45
тренера сливают в открытую
SHMEL
SHMEL ответил d_fincher
   47 / 883
сегодня в 18:45
Что еще нужно Кононову, чтобы уйти? Команда не под его контролем. Игры нет вообще. В большинстве не могут обыграть Оренбург (последнее место в таблице) у себя дома. Забивает Мельгарехо, которого Кононов уже как бы сплавил, заявив в прессе, что этот игрок ему не нужен и он уйдет (не ушел). ЦОРН, доделай работу: поставь к этим очень неплохим игрокам хорошего тренера. Массимо Карреру. Или другого. Но только убери Кононова - позорно на такой Спартак смотреть. Кононов уже проспал нам еврокубки, просыпает РПЛ, и вскоре проспит Кубок. Уберите его, пока еще можно частично спасти сезон. Пожалуйста. ПС: Оренбургу уважуха! Наконец-то набрали очки. Да еще на выезде в Москве, да еще в меньшинстве. Красавцы.
Цорн уже сделал свою работу,закупив задорого низкосортного шлака...
rparamonov
rparamonov
   390 / 883
сегодня в 18:45
Мои поздравы Оренбургу! Молодцы! Доказали что вам очки нужнее
www161
www161
   610 / 883
сегодня в 18:44
Глушаков виноват!!
dino-hsv
dino-hsv
   68 / 883
сегодня в 18:43
хм... решил посмотреть, каким соперникам проигрывал карпин, но так и не нашел 4 поражения подряд в 2010-м. можно подробнее?
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   314 / 883
сегодня в 18:43
Кон...ец
Groove000
Groove000
   67 / 883
сегодня в 18:41
Дайте Кононову поработать еще хотя бы недельку) Мы их покатаем у себя, и тогда пусть уходит)
Дима Головашич
Дима Головашич
   349 / 883
сегодня в 18:41
Увольняйте его уже скорее. Невозможно настолько плохо играть с оппонентами любого уровня. На неделе Камаз всё наглядно показал, сегодня подтвердили. Четыре поражения от обычных середняков, у которых и доли нашего состава нет.
Кто ещё нужен Кононову, чтобы не проигрвать(!) всем подряд и показывать хоть какую-то игру?
Evilhuman
Evilhuman
   35 / 883
сегодня в 18:40
Не последнее)...но надо считать не просто поражения, но и учитывать от кого он их потерпел) позорище
RamonCSKA
RamonCSKA
   99 / 883
сегодня в 18:39
будет скор со спартаком 2 за десятку в фнл бороться
d_fincher
d_fincher
   51 / 883
сегодня в 18:39
Что еще нужно Кононову, чтобы уйти? Команда не под его контролем. Игры нет вообще. В большинстве не могут обыграть Оренбург (последнее место в таблице) у себя дома. Забивает Мельгарехо, которого Кононов уже как бы сплавил, заявив в прессе, что этот игрок ему не нужен и он уйдет (не ушел).

ЦОРН, доделай работу: поставь к этим очень неплохим игрокам хорошего тренера. Массимо Карреру. Или другого. Но только убери Кононова - позорно на такой Спартак смотреть. Кононов уже проспал нам еврокубки, просыпает РПЛ, и вскоре проспит Кубок. Уберите его, пока еще можно частично спасти сезон. Пожалуйста.

ПС: Оренбургу уважуха! Наконец-то набрали очки. Да еще на выезде в Москве, да еще в меньшинстве. Красавцы.
Сов Армия
Сов Армия
   242 / 883
сегодня в 18:38
А в следующем туре у спартака быки, так что рекорды будут продолжаться
Зейский
Зейский
   159 / 883
сегодня в 18:38
Стоит сделать однозначный вывод - требуется лечение пердивом.
Footbolista
Footbolista
   6 / 883
сегодня в 18:38
Карпин был тоже не идеален...
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