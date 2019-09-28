«Зенит» без вариантов сильнейший в РПЛ?

сегодня, 18:00

Проверяем фаворита накануне нового матча с прямым конкурентом. «Соккер.ру» интересно, насколько чемпионы опередили всех после трети пути?

Первые в таблице чемпионата

То, что в конечном итоге определяет триумфатора. «Зенит» обходит в таблице ЦСКА , с которым сыграет дома в начале ноября, на один пункт. То есть уже в этом туре возможна смена лидера. Причем первыми могут быть как сами «армейцы», если завтра обыграют «Урал» в гостях, так и «Локомотив» или «Ростов» - зависит от результатов их матчей, а еще учтут личные встречи.

Но пока в РПЛ лидирует именно Сергей Семак, пусть уже проигрывал – «Уфе» Евсеева, и дважды подписывал мировые – не забили дома «Ахмату», сыграли 1:1 в родных стенах с «Краснодаром». Хотя там скорее повезло сопернику, чем чемпионы сыграли плохо. Глобальных осечек не было, а «Спартак» в гостях обыграли – впервые за много лет, пускай и благодаря шальному удару Жиркова, а не серии голов в день легкой прогулки.

Пропустили меньше всех

Оборона – отдельная песня в новом сезоне. Дырку от бублика получали в защите ЦСКА , «Ростов», «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Арсенал». Были неудачные матчи и грубые ошибки. Не говоря о великой защите «Спартака» - пропустили на гол больше, чем «Уфа». А вот Лунев лишь четырежды вынимал мяч из сетки ворот, и только дважды мячи влияли на результат поединка – поражение и ничья с голами.

Голы «Арсенала» и «Тамбова» не помешали фавориту набрать по три очка в матчах с этими соперниками. У голкипера «Зенита» уже 6 «сухарей» в 10 матчах, а по xGA – суммарным шансам соперников, чемпионы с отрывом первые. Например, у «Локомотива» показатель хуже более чем в полтора раза, хотя москвичи идут на третьем месте по параметру после ЦСКА . У «Зенита» Иванович и Ракицкий собрались и держат удар прекрасно. Лунев пропустил 4, а у второго в списке Акинфеева уже 8 голов, вдвое больше.

Лидируют по качеству моментов

Не будучи лучшими по количеству, остаются первыми по качеству. Создали моментов на 23 забитых мяча, но отправили в чужие ворота лишь 18. Парочку голов арбитры не засчитали, а еще трижды «Зенит» реализовал пенальти – рекорд нового чемпионата. Зато фавориту часто приходится играть без контратак, поскольку соперники сознательно отдают им мяч. Так играть непросто, так что нереализованные моменты могут отражать скорее плотность чужой обороны, чем готовность форвардов.

Дзюба и Азмун в 2019 году – сильнейшая связка нападающих в РПЛ . Но Сердара в новом сезоне подкачала реализация – мог идти с шестью голами, судя по xG. «Зенит» первый по суммарному качеству моментов, но лишь на седьмом месте по количеству ударов – заметно отстают от «Ростова» и lf;t ниже «Спартака». А еще петербуржцы лишь пятые по точным ударам. «Краснодар» забил на три мяча больше, но лидером по умению создавать моменты остается именно чемпион. У них не все получается в атаке, зато есть еще один козырь.

Перестраховались на флангах защиты

У Семака есть то, о чем мечтают конкуренты. Скопинцев, Петров и Рамирес ошибались в этом сезоне в защите, не только центральные оборонцы виноваты, что Сафонову тошно играть в футбол от количества пропущенных мячей. Рассказов и Айртон – отдельная песня, трудно придумать вариант, при котором «Спартак» не привозит голы через фланги, разве что Ещенко и Мельгарехо станут – хотя они тоже в обороне в красных футболках ошибались не раз, играя в защите. У ЦСКА есть Марио Фернандес справа. Но нет идеального латераля слева, хотя переученные хавбеки выходят и дерутся.

У «Локомотива» на краях поля у своих ворот проблемы. Игнатьев порой уступал место Живоглядову, а оба играли не лучше, чем Рыбус на второй бровке. Людей у Семина на фланги полно, а эффекта нужного нет. Тогда как «Зенит» получает преимущество, ведь у него двойная защита – Жирков и Сантос, Караваев и Смольников. Появление Вячеслава мотивировало Игоря, а бразилец Дуглас и в центре играл, и Юрия на подвиги настроил своим появлением. Если переходить к цифрам, то увидите, что Сантос – второй по отборам и пасам под удары, четвертый по перехватам. Смольников четвертый по количеству передач и наравне с Барриосом по точности. Ну, а у Жиркова гол «Спартаку» и 2 ассиста, неплохо для 36-летнего.

Есть Малком и другие тузы в рукаве

Чем «Зенит» круче многих? Наличием реально сильного и пока не использованного резерва. Снова речь об атаке, которая может работать еще продуктивнее. Конечно, Семак не заявит, что потерял таких же важных игроков, как Мусаев – Газинский, Классон и Кабелья могли влиять на «Краснодар» сильнее, чем будет влиять один Малком, даже если заиграет. Однако бразилец – самый дорогой новичок лета, и поскольку ему доверят место в основе на фланге, то вполне могут дождаться моментов и голов.

Кроме того, вспомните предыдущий пункт – Азмун сбавил. Два гола и две передачи – плюс, но Сердар может играть куда лучше. Пока Артем Дзюба отдувается за всех, но у «Зенита» есть также Роберт Мак – если дать словаку больше, чем одиннадцать минут на поле, то может показать себя в атаке. Есть Шатов, Кузяев и Сутормин – уже отличались в этом сезоне. У Дриусси после трети чемпионата только 1 гол и 1 ассист, понятно – способен на большее. Целая группа опасных в атаке исполнителей не отработала на пределе. «Зенит» может прибавить, ведь звезды на подходе к основе, в отличие от людей из «Краснодара».

Отличаются высокой культурой паса

У «Зенита» во многих матчах идет игра. «Краснодар» и «Спартак» стараются играть в точный пас – по заветам Кононова, видимо. Но и они уступают «Зениту», который также очень близок к «быкам» по времени с мячом. Кроме того, только чемпионы отдают более 500 передач за игру в среднем в РПЛ . И хотя «Краснодар» близок – 497 передач за матч, и он, и ЦСКА и с «Динамо» отстают от «Зенита», где в среднем за матч проходит по 45 длинных пасов.

Сумасшедшее число, даже «Сочи» и «Локомотив» не могут выжать столько, хотя тоже пытаются выходить в атаку вертикально и резко. Значит, команде Семака позволяют играть так, как им удобно. Тоже преимущество! А если конкретизировать, то бывалый зритель сразу скажет, через кого разыгрывают мяч. Конечно же, Ракицкий уверенно лидирует – почти по 10 длинных пасов за игру. Но Лунев, Оздоев и Иванович заметно помогают. А дальше дело техники – Дзюба принимает пасы и раскидывает дальше, ведь сделал 5 ассистов, на первом месте по показателю в лиге.

Лидерство «Зенита» не абсолютное – тем интереснее смотреть матчи, но солидное. Они словно дозируют силы, чтобы всюду быть успешными, и пока получается. Пропускают невероятно мало, забивают больше всех, кроме «быков». Соперники не мешают «Зениту» играть в их игру – есть только одно исключение по количеству поражений. И это все с учетом, что у Семака полно несекретного, но оружия – Малком, Дриусси и Азмун, если последуют примеру Дзюбы по части результативности, выдадут вместе рекорд сезона по голам.

После нескольких неудачных лет у «Зенита» снова сильная команда, но у «Локомотива» свои плюсы – битва может получится знатной!