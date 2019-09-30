Дзюба: «„Зенит“ при Виллаш-Боаше - сильнейший в истории нашего футбола»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что состав «Зенита» в сезоне 2015/2016 был лучшим в истории российского футбола:
Это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе. Кто-то может спорить, кто-то — нет. Но когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету — это топ. Плюс русские ребята все сборники были. Андре кроме того, что потрясающий тренер и мотиватор, он еще и как человек фантастический. Это мой формат, когда тренер любит и уважает своих футболистов, а они в ответ очень любят и уважают его. Это круто найти ключ к каждому.
Напомним, что особых успехов тот состав не снискал. Например, в ЛЧ вылетели в 1/8 финала от «Бенфики».
А в Зените 2012-16 показывавшую 2,5 года до этого яркий, атакующий и комбинационный футбол команду заставили набивать стату одной отдельно взятой бразильской "звезде". В этом главная беда покупки Зенитом Халка, Витселя и Боаша. А многие наши клоуны уже лет 7 орут про "выход Зенита на новый уровень".
А в Зените 2012-16 показывавшую 2,5 года до этого яркий, атакующий и комбинационный футбол команду заставили набивать стату одной отдельно взятой бразильской "звезде". В этом главная беда покупки Зенитом Халка, Витселя и Боаша. А многие наши клоуны уже лет 7 орут про "выход Зенита на новый уровень".
Хави Гарсия звёзд с неба не хватал.
Витсель и Гарай перехайпаны, по факту, кроме имён они не сильно много принесли в игру.
+ на воротах в то время был ходячий ужас - Лодыгин. Сейчас тут конечно его приемник - Лунёв, так что не привыкать.
Данни был великолепен. Халк - машина херачащая голы. Кришито один из лучших крайних защитников. Остальные же... Мэ.
Если в этот состав засунуть Халка то эта команда будет посильнее той ещё.
Хави Гарсия звёзд с неба не хватал.
Витсель и Гарай перехайпаны, по факту, кроме имён они не сильно много принесли в игру.
+ на воротах в то время был ходячий ужас - Лодыгин. Сейчас тут конечно его приемник - Лунёв, так что не привыкать.
Данни был великолепен. Халк - машина херачащая голы. Кришито один из лучших крайних защитников. Остальные же... Мэ.
Если в этот состав засунуть Халка то эта команда будет посильнее той ещё.
Зенит Спаллетти 2010-12 годов где-то голов на десять выше этого убогого боашевского автобуса, у которого на любой провал была заранее заготовлена целая простыня нытья и оправданий!
Конечно, ведь куда проще всё валить на судей, лимит, поля, Кадырова с микрофоном и дублирующий состав тульского Арсенала, который играет в другом матче и никакого отношения к тебе, блин, не имеет.
"Это мой формат, когда тренер любит и уважает своих футболистов" - ага, особенно это было заметно по эпизодам ухода из команды Широкова, Аршавина и Кержакова. Когда для своей португалоговорящей диаспоры ты выстраиваешь все условия, а тех, кто тебе не нравится, даже на самолёт не пускаешь - вот это уважение так уважение, из всех щелей пёрло прям.
Зенит Спаллетти 2010-12 годов где-то голов на десять выше этого убогого боашевского автобуса, у которого на любой провал была заранее заготовлена целая простыня нытья и оправданий!
Конечно, ведь куда проще всё валить на судей, лимит, поля, Кадырова с микрофоном и дублирующий состав тульского Арсенала, который играет в другом матче и никакого отношения к тебе, блин, не имеет.
"Это мой формат, когда тренер любит и уважает своих футболистов" - ага, особенно это было заметно по эпизодам ухода из команды Широкова, Аршавина и Кержакова. Когда для своей португалоговорящей диаспоры ты выстраиваешь все условия, а тех, кто тебе не нравится, даже на самолёт не пускаешь - вот это уважение так уважение, из всех щелей пёрло прям.
Да и игра была симпатичной при Боаше.
Но взяли тогда лишь кубок и заняли только третье место в ЧР...
Да и игра была симпатичной при Боаше.
Но взяли тогда лишь кубок и заняли только третье место в ЧР...