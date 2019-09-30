ГлавнаяНовости

Дзюба: «„Зенит“ при Виллаш-Боаше - сильнейший в истории нашего футбола»

сегодня, 20:37

Форвард «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что состав «Зенита» в сезоне 2015/2016 был лучшим в истории российского футбола:

Это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе. Кто-то может спорить, кто-то — нет. Но когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету — это топ. Плюс русские ребята все сборники были. Андре кроме того, что потрясающий тренер и мотиватор, он еще и как человек фантастический. Это мой формат, когда тренер любит и уважает своих футболистов, а они в ответ очень любят и уважают его. Это круто найти ключ к каждому.

Напомним, что особых успехов тот состав не снискал. Например, в ЛЧ вылетели в 1/8 финала от «Бенфики».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Калиниченко: «Тренером „Спартака“ хочу видеть... корейца с палкой»
Сегодня, 20:48 Комментарии5
Магнуссон: «Погба может мной гордиться»
Сегодня, 19:58 Комментарии5
Йордан Осорио: «Мы должны думать о своей игре»
Сегодня, 18:13 Комментарии0
Юран: «Желаю Чистякову, чтобы у него корона на голове не появилась»
Сегодня, 17:54 Комментарии5
Черчесов: «Комличенко уже три года стабильно играет, а Соболев еще нет»
Сегодня, 16:46 Комментарии7
Черчесов: «Не хотим делать во вратарской позиции какие-то перестановки»
Сегодня, 16:28 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил AmIIIeR89
   764 / 905
сегодня в 21:14
Состав ЦСКА с Жо, Вагнером и Карвалью бы поспорил. Хотя даже спорить не надо. Достаточно посмотреть, кто чего добился
Причём эти бразильцы из ЦСКА, хоть и были яркими индивидуальностями, являлись КОМАНДОЙ.
А в Зените 2012-16 показывавшую 2,5 года до этого яркий, атакующий и комбинационный футбол команду заставили набивать стату одной отдельно взятой бразильской "звезде". В этом главная беда покупки Зенитом Халка, Витселя и Боаша. А многие наши клоуны уже лет 7 орут про "выход Зенита на новый уровень".
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответил RamonCSKA
   578 / 905
сегодня в 21:14
по составу да, по игре так себе
да,конечно так себе...напомни мне когда цска выходил в плей офф лиги чемпионов с первого места?а когда цска выигрывал подряд 5 матчей в группе?вы только последние место и можете занимать...особенно почему то в чемпионские годы..
Иван Тасминский
Иван Тасминский
   375 / 905
сегодня в 21:14
Нету - помойка.
Хави Гарсия звёзд с неба не хватал.
Витсель и Гарай перехайпаны, по факту, кроме имён они не сильно много принесли в игру.
+ на воротах в то время был ходячий ужас - Лодыгин. Сейчас тут конечно его приемник - Лунёв, так что не привыкать.

Данни был великолепен. Халк - машина херачащая голы. Кришито один из лучших крайних защитников. Остальные же... Мэ.

Если в этот состав засунуть Халка то эта команда будет посильнее той ещё.
plusnindimon
plusnindimon
   452 / 905
сегодня в 21:09
При Адвокате играли намного круче.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   764 / 905
сегодня в 21:07
Бредятина полнейшая!
Зенит Спаллетти 2010-12 годов где-то голов на десять выше этого убогого боашевского автобуса, у которого на любой провал была заранее заготовлена целая простыня нытья и оправданий!
Конечно, ведь куда проще всё валить на судей, лимит, поля, Кадырова с микрофоном и дублирующий состав тульского Арсенала, который играет в другом матче и никакого отношения к тебе, блин, не имеет.

"Это мой формат, когда тренер любит и уважает своих футболистов" - ага, особенно это было заметно по эпизодам ухода из команды Широкова, Аршавина и Кержакова. Когда для своей португалоговорящей диаспоры ты выстраиваешь все условия, а тех, кто тебе не нравится, даже на самолёт не пускаешь - вот это уважение так уважение, из всех щелей пёрло прям.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Leningrad 84
   489 / 905
сегодня в 21:07
Дзюба прав, по именам состав Зенита был очень крутой. Да и игра была симпатичной при Боаше. Но взяли тогда лишь кубок и заняли только третье место в ЧР...
В первый сезон Боаша чемпионами стали!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   161 / 905
сегодня в 21:05
Состав ЦСКА с Жо, Вагнером и Карвалью бы поспорил. Хотя даже спорить не надо. Достаточно посмотреть, кто чего добился
Leningrad 84
Leningrad 84
   98 / 905
сегодня в 21:02
Дзюба прав, по именам состав Зенита был очень крутой.
Да и игра была симпатичной при Боаше.
Но взяли тогда лишь кубок и заняли только третье место в ЧР...
Литейный 4
Литейный 4
   30 / 905
сегодня в 20:55
Так то да. Если бы не кинули Боаша наши чиновники РФС, когда ввели за неделю до старта чемпионата лимит на легионеров. А он вроде как лично договорился с 2 топовыми игроками. И тут такой облом и все планы насмарку.
RamonCSKA
RamonCSKA
   53 / 905
сегодня в 20:48
по составу да, по игре так себе
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   163 / 905
сегодня в 20:46
Про самого Андре очень смешно....и до слез парадоксально,лучший состав с "потрясающим" тренером ничего не выиграл)))
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   342 / 905
сегодня в 20:39
1000% согласен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100