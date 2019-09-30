Дзюба: «„Зенит“ при Виллаш-Боаше - сильнейший в истории нашего футбола»

Форвард «Зенита» рассказал, что состав «Зенита» в сезоне 2015/2016 был лучшим в истории российского футбола:

Это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе. Кто-то может спорить, кто-то — нет. Но когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету — это топ. Плюс русские ребята все сборники были. Андре кроме того, что потрясающий тренер и мотиватор, он еще и как человек фантастический. Это мой формат, когда тренер любит и уважает своих футболистов, а они в ответ очень любят и уважают его. Это круто найти ключ к каждому.