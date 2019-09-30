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Йордан Осорио: «Мы должны думать о своей игре»

сегодня, 18:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика02.10.2019 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Йордан Осорио поделился мнением о предстоящей игре Лиги чемпионов против «Бенфики»:

«Бенфика» сильна, как всегда: клуб традиционно борется за чемпионство, у него отличный подбор исполнителей. Но для нас важно в первую очередь думать о своей игре, а не об игре «Бенфики» — перед родными трибунами мы должны выполнить всë задуманное. 

 Пицци - один из ключевых футболистов «Бенфики», очень изобретательный, знающий, как использовать свои лучшие качества — обработку мяча, точный пас, видение поля. С ним нужно держать ухо востро. 

Российская Премьер-Лига и португальская Примейра немного похожи, но российская лига более контактная, игроки сильнее физически, а в Португалии больше акцент на работу с мячом и оттачивание техники.

Ранее стало известно, кто обслужит эту встречу.

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