Йордан Осорио: «Мы должны думать о своей игре»

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о предстоящей игре Лиги чемпионов против «Бенфики»:

«Бенфика» сильна, как всегда: клуб традиционно борется за чемпионство, у него отличный подбор исполнителей. Но для нас важно в первую очередь думать о своей игре, а не об игре «Бенфики» — перед родными трибунами мы должны выполнить всë задуманное.

Пицци - один из ключевых футболистов «Бенфики», очень изобретательный, знающий, как использовать свои лучшие качества — обработку мяча, точный пас, видение поля. С ним нужно держать ухо востро.

Российская Премьер-Лига и португальская Примейра немного похожи, но российская лига более контактная, игроки сильнее физически, а в Португалии больше акцент на работу с мячом и оттачивание техники.