Черчесов: «Комличенко уже три года стабильно играет, а Соболев еще нет»

Главный тренер сборной России похвалил форварда «Млады Болеслав» .

Не могу сказать, что для Комличенко произошел качественный скачок. Но он чувствовал себя намного комфортнее, чем раньше. Последний матч Николай не играл из-за перебора карточек. Жалко, матч со «Славией» мог стать лишней лакмусовой бумажкой для нас.

Комличенко уже три года стабильно играет. Опережая ваши вопросы, тот же Соболев еще нет. Мы рады, что игроки появляются. Но всему свое время. Есть статистика, а есть нюансы, как вписать игрока, сможет он выступать в сборной или нет. Сегодня мы решили так.