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Черчесов: «Комличенко уже три года стабильно играет, а Соболев еще нет»

сегодня, 16:46

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов похвалил форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Не могу сказать, что для Комличенко произошел качественный скачок. Но он чувствовал себя намного комфортнее, чем раньше. Последний матч Николай не играл из-за перебора карточек. Жалко, матч со «Славией» мог стать лишней лакмусовой бумажкой для нас.

Комличенко уже три года стабильно играет. Опережая ваши вопросы, тот же Соболев еще нет. Мы рады, что игроки появляются. Но всему свое время. Есть статистика, а есть нюансы, как вписать игрока, сможет он выступать в сборной или нет. Сегодня мы решили так.

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Все комментарии
волгoдoн
волгoдoн
   75 / 906
сегодня в 17:26
стратегический таракан)
вспомнилась итальянская сказка про крестьянина-звездочета
"– О Гамбара, Гамбара, пришел твой конец!" ))
ошалевший
ошалевший
   278 / 906
сегодня в 17:17
всё верно,были у нас уже соболевы такие,забыл напа в локо рослый играл,тоже пели ему,а где он щас?
drug01
drug01
   121 / 906
сегодня в 17:16
Тренер всегда смотрит со своей колокольни!!!!
ошалевший
ошалевший ответил Армейская душа
   278 / 906
сегодня в 17:15
Ну да. А играть будет Дзюба и Смолов - мы в курсе
да не один тренер его в старт не поставит,а на замену выпустит только если всё нормально будет,очевидно же
VIPded
VIPded
   69 / 906
сегодня в 17:02
Тренеру, конечно, виднее.
1 команда
1 команда
   57 / 906
сегодня в 16:59
Они оба стабильно не будут играть.
Армейская душа
Армейская душа
   18 / 906
сегодня в 16:52
Ну да. А играть будет Дзюба и Смолов - мы в курсе
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