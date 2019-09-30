Черчесов: «Не хотим делать во вратарской позиции какие-то перестановки»

Главный тренер сборной России поддержал голкипера «Зенита» , которого критикуют болельщики и некоторые специалисты.

Почему я вызвал Лунёва, а не Максименко или Сафонова? Я говорю одно и то же каждый раз. Есть молодежная сборная, и оба они представляют сейчас именно ее. Перед ними там поставлена задача. В будущем все возможно. У нас еще есть вратари, которые хорошо проявляют себя в чемпионате России. Но не забывайте про Лигу чемпионов, которую мы тоже смотрим. Мы не хотим делать во вратарской позиции какие-то перестановки. Про критику Лунёва вы верно говорите, обсудим некоторые моменты на сборах.