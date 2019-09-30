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Черчесов: «Не хотим делать во вратарской позиции какие-то перестановки»

сегодня, 16:28

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал голкипера «Зенита» Андрея Лунёва, которого критикуют болельщики и некоторые специалисты.

Почему я вызвал Лунёва, а не Максименко или Сафонова? Я говорю одно и то же каждый раз. Есть молодежная сборная, и оба они представляют сейчас именно ее. Перед ними там поставлена задача. В будущем все возможно. У нас еще есть вратари, которые хорошо проявляют себя в чемпионате России. Но не забывайте про Лигу чемпионов, которую мы тоже смотрим. Мы не хотим делать во вратарской позиции какие-то перестановки. Про критику Лунёва вы верно говорите, обсудим некоторые моменты на сборах.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
   293 / 910
сегодня в 16:40
гильерме объективно самый стабильный,лунёв может затащить,но может и привезти
BenderBender
BenderBender
   662 / 910
сегодня в 16:33
Главная перестановка уже произошла. Игарь, спасибо, что не с нами!
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