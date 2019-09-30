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Юран: «Желаю Чистякову, чтобы у него корона на голове не появилась»

сегодня, 17:54

Экс-футболист сборной России Сергей Юран дал свой комментарий по списку игроков, вызванных в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.  

Выбор состава — это решение главного тренера, он смотрит календарные игры, у него есть расширенный список, и он дает в принципе всем шанс. Двери в сборную для всех открыты, поэтому он исходит из готовности футболистов на данный момент. Во всех странах, где я играл, именно так и происходит. Кто лучше выглядит, тот играет, поэтому это нормальная практика.

Нет Соболева и Чалова? На данном этапе его устраивает пара нападающих Дзюба-Смолов. У Черчесова есть своя стратегия, и под каждую игру он знает, как сборная должна сыграть тактически. Против шотландцев у него есть свое видение, как играть и каким составом, как и против Кипра. Помимо физической и игровой формы, футболисты должны соответствовать именно тактической направленности, которую главный тренер будет использовать в этих матчах.

Что касается Чистякова, то мне приятно, что мой бывший подопечный вызван в сборную. Он играл у меня в Армении, в «Мике». Когда мы вместе работали, я видел в нем потенциал, у него хорошая дистанционная скорость, он мощный центральный защитник. Потом я его уже предлагал Побегалову в «Шинник». Он был заинтересован в нем, просил охарактеризовать его, мол, стоит его смотреть или нет. Он перезвонил и поблагодарил непосредственно за то, что я сказал, и то, что он увидел. Мы говорили о том, в каком направлении работать и в чем добавлять. Иногда Чистяков в борьбе много фолов зарабатывал, когда шел вперед на соперников. Были сделаны поправки, и он потом не только попал в «Ростов» из первого дивизиона, но и стал игроком основы у Карпина. Видно было по Армении, что у парня есть школа, самое главное, что у него на первом месте было желание играть в футбол, финансы у него на втором месте были. Потом вся мозайка потихоньку сложилась.

У нас есть молодые футболисты, которые сразу хотят сумасшедший контракт. Чистяков поехал из школы «Зенита» в Армению играть, потому что был не востребован в России, а в Армению он приехал и начал играть. Было видно, что, если он будет слушать тренера и будет выполнять требования тренерского щтаба, то, естественно, это все пойдет ему в копилку.

Я очень рад за Чистякова, он дошел до сборной. Черчесов действительно не просто так кого-то вызывает, а он смотрит, кто соответствует на данном этапе. Если он будет продолжать расти, а голова у него не закружится, то парень будет только прогрессировать. Я ему желаю, чтобы у него корона на голове не появилась, тогда он будет только прогрессировать и, может быть, дорастет до европейской команды, которая захочет его приобрести. Если у него в голове мелькнет мысль, что он дошел до вершины Эвереста, и Дмитрий успокоится, то, я думаю, он в кратчайшее время опустится туда, откуда начинал.

Сейчас ему дают шанс, как в «Ростове», так и в сборной, поэтому ему надо оставить то, что было в начале его пути, и он будет дальше прогрессировать. Мы видели много молодежи, которая на каком-то этапе пробивала себе дорогу вверх, а потом они успокаивались и заканчивали во втором дивизионе, где-то ковырялись.

Напомним, что штаб российской сборной огласил весь список вызванных игроков. 

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Заратустра
Заратустра
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сегодня в 18:02
Спартачи, берите Юрана в тренеры. Он грамотный специалист. Грамотно со скандалами окончательно развалит спартак.
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