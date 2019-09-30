Карпин: «Чистяков хорошо работает»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил защитника Дмитрия Чистякова, которого вызвали в сборную России.
Очень рад, что Чистякова вызвали в национальную сборную, это очень хорошо. Понятно, что, когда брали его в «Ростов», потенциал был, он хорошо работает, видимо, поэтому его вызвали в сборную. Готов ли он уже сейчас играть за сборную? Это вопрос к тренерскому штабу сборной. Поздравил ли я его? Еще нет, поздравлю скоро.
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00:35
ВЧЕРА 01:00
ВЧЕРА
-Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи
-Логотип футбольный клуб Операрио ПР (Понта-Гроса)Операрио ПР
победа хозяев или ничья 1.13 333