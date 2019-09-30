Карпин: «Чистяков хорошо работает»

Главный тренер «Ростова» похвалил защитника , которого вызвали в сборную России.

Очень рад, что Чистякова вызвали в национальную сборную, это очень хорошо. Понятно, что, когда брали его в «Ростов», потенциал был, он хорошо работает, видимо, поэтому его вызвали в сборную. Готов ли он уже сейчас играть за сборную? Это вопрос к тренерскому штабу сборной. Поздравил ли я его? Еще нет, поздравлю скоро.