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Карпин: «Чистяков хорошо работает»

сегодня, 16:08

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил защитника Дмитрия Чистякова, которого вызвали в сборную России.

Очень рад, что Чистякова вызвали в национальную сборную, это очень хорошо. Понятно, что, когда брали его в «Ростов», потенциал был, он хорошо работает, видимо, поэтому его вызвали в сборную. Готов ли он уже сейчас играть за сборную? Это вопрос к тренерскому штабу сборной. Поздравил ли я его? Еще нет, поздравлю скоро.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответил cska plus
   293 / 910
сегодня в 16:42
Лучше пусть волерик расскажет звонил ли ему федун?
федун его не позовёт,как и дзюбу,даже под дулом гаубицы
cska plus
cska plus
   13 / 910
сегодня в 16:37
Лучше пусть волерик расскажет звонил ли ему федун?
drug01
drug01
   119 / 910
сегодня в 16:31
Добрый день! Сегодня самый ответсвенный день для игроков ! Желаю удачи, прошу расчитать мою ставку
00:35
ВЧЕРА 01:00
ВЧЕРА
-Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи
-Логотип футбольный клуб Операрио ПР (Понта-Гроса)Операрио ПР
победа хозяев или ничья 1.13 333
Aguer
Aguer
   358 / 910
сегодня в 16:29
Удачи!
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