Силва: «ПСЖ не хватает Кавани, нашего матадора!»

Защитник «Пари Сен-Жермен» дал комментарий в преддверии выездного матча с «Галатасараем» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ хорошо начал сезон, хоть и проиграл два матча. Лично я спокоен, я знаю уровень своей команды.

Нам не хватает Кавани, он наш страйкер и матадор! Нам не хватает его класса, и я надеюсь, что он вернётся в строй ещё более сильным.

Нас ждёт жаркая атмосфера на этом стадионе, но нам нужно забыть обо всём, что происходит за пределами поля, пусть это будет и нелегко.