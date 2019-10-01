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Силва: «ПСЖ не хватает Кавани, нашего матадора!»

01 октября 2019, 07:54
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва дал комментарий в преддверии выездного матча с «Галатасараем» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ хорошо начал сезон, хоть и проиграл два матча. Лично я спокоен, я знаю уровень своей команды.

Нам не хватает Кавани, он наш страйкер и матадор! Нам не хватает его класса, и я надеюсь, что он вернётся в строй ещё более сильным.

Нас ждёт жаркая атмосфера на этом стадионе, но нам нужно забыть обо всём, что происходит за пределами поля, пусть это будет и нелегко.

О состоянии Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе перед игрой рассказал главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

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КЭТиК
КЭТиК
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01 октября в 08:00
Придется на Неймара надеяться.
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