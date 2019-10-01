Зидан: «Игра с „Брюгге“ – наш шанс как-то реабилитироваться за матч с ПСЖ»

Главный тренер «Реала» дал комментарий в преддверии домашнего матча с «Брюгге» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В прошлом туре мадридский клуб крупно уступил «Пари Сен-Жермен» (0:3).

Болельщики сыграют важную роль в предстоящей встрече. Мы знаем, что неудачно начали нашу кампанию в Лиге чемпионов, но это наш шанс как-то реабилитироваться перед фанатами, ведь они этого заслуживают. Кроме того, нам нужно набирать очки.

Нам надо быть крепкими и надёжными в игре без мяча. А когда мяч будет у нас – создавать моменты. Мы довольны тем, что делаем, но в предстоящем матче важно помнить, что это очень и очень важная игра. Единственное, чего мы хотим, это добиться победы, потому что сейчас мы на четвёртом месте в группе. Такова реальность.