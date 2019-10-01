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Зидан: «Игра с „Брюгге“ – наш шанс как-то реабилитироваться за матч с ПСЖ»

01 октября 2019, 06:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий в преддверии домашнего матча с «Брюгге» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В прошлом туре мадридский клуб крупно уступил «Пари Сен-Жермен» (0:3).

Болельщики сыграют важную роль в предстоящей встрече. Мы знаем, что неудачно начали нашу кампанию в Лиге чемпионов, но это наш шанс как-то реабилитироваться перед фанатами, ведь они этого заслуживают. Кроме того, нам нужно набирать очки.

Нам надо быть крепкими и надёжными в игре без мяча. А когда мяч будет у нас – создавать моменты. Мы довольны тем, что делаем, но в предстоящем матче важно помнить, что это очень и очень важная игра. Единственное, чего мы хотим, это добиться победы, потому что сейчас мы на четвёртом месте в группе. Такова реальность.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   174 / 797
01 октября в 11:11
Реабилитация только в случае победы более чем в 3 мяча. 7-0 нас устроит ))
cevin cigan
cevin cigan
   18 / 797
01 октября в 09:21
Срочная реабилитация!!!
DorianGrey
DorianGrey
01 октября в 09:16
Зидан я верю в вас )
ДСА
ДСА
   180 / 797
01 октября в 09:06
Выйдут громить соперника.
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