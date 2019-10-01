Сарри: «Цель „Ювентуса“ – пройти весь путь в Лиге чемпионов»

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о предстоящей игре с «Байером» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Нас ждёт непростая игра с очень сильным соперником. «Байер» – команда, которая больше всех владела мячом в текущем сезоне Бундеслиги, они также сильны физически и хороши в дриблинге.
Нам ещё во многом нужно совершенствоваться. Наша цель – пройти весь путь в Лиге чемпионов, но в этом турнире всё решают мелочи.
Я ожидаю хорошего результата в предстоящей встрече. Это будет непростая игра и наш первый домашний матч в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Ожиданиями от матча с «Ювентусом» также поделился главный тренер «Байера» Петер Бош.