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Сарри: «Цель „Ювентуса“ – пройти весь путь в Лиге чемпионов»

01 октября 2019, 07:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о предстоящей игре с «Байером» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Нас ждёт непростая игра с очень сильным соперником. «Байер» – команда, которая больше всех владела мячом в текущем сезоне Бундеслиги, они также сильны физически и хороши в дриблинге.

Нам ещё во многом нужно совершенствоваться. Наша цель – пройти весь путь в Лиге чемпионов, но в этом турнире всё решают мелочи. 

Я ожидаю хорошего результата в предстоящей встрече. Это будет непростая игра и наш первый домашний матч в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Ожиданиями от матча с «Ювентусом» также поделился главный тренер «Байера» Петер Бош.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
01 октября в 19:26
если уже Байер бояться,то можно и из группы не выйти. Тренер трусишка.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   70 / 797
01 октября в 15:50
повезло им что Спартачей нет,а то бы и от них отхватили.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
01 октября в 15:50
выигрывали 2-0 у матрасов и сыграли вничью,боюсь с таким неаполитанским физруком отправимся покорять ЛЕ.
Т34
Т34
   20 / 797
01 октября в 12:02
Мечтать не вредно.
h8you
h8you
01 октября в 11:56
главное что миланский кабинет снова опозорится хахаха
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Don Nerazzurri
   150 / 797
01 октября в 09:35
Ахах)))
    starche
    starche
       745 / 797
    01 октября в 09:02
    Охолонись.
    sihafazatron
    sihafazatron
       24 / 797
    01 октября в 08:37
    Только данило сможет дотащить кабинетных до финала)) в одиночку тащит команду))
    Bianconeri22
    Bianconeri22
       426 / 797
    01 октября в 08:29
    Пора начинать оправдывать свои заявления Маурицио, начать с победы над Байером!))
    neomessi
    neomessi
       345 / 797
    01 октября в 08:18
    И получить фиаско в финале))
    Олег Георгиевич Кононов.
    Олег Георгиевич Кононов.
       234 / 797
    01 октября в 07:49
    Очень правильная цель, точно такая же у Спартака, возможно они даже берут мотивирующие речи у Москвичей.
    Strikers188
    Strikers188
       406 / 797
    01 октября в 07:47
    Тем более человек оберег Лиги Чемпионов Буффон снова в обойме.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       117 / 797
    01 октября в 07:44
    Ахах)))
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