Сарри: «Цель „Ювентуса“ – пройти весь путь в Лиге чемпионов»

Наставник «Ювентуса» поделился мыслями о предстоящей игре с «Байером» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Нас ждёт непростая игра с очень сильным соперником. «Байер» – команда, которая больше всех владела мячом в текущем сезоне Бундеслиги, они также сильны физически и хороши в дриблинге.

Нам ещё во многом нужно совершенствоваться. Наша цель – пройти весь путь в Лиге чемпионов, но в этом турнире всё решают мелочи.

Я ожидаю хорошего результата в предстоящей встрече. Это будет непростая игра и наш первый домашний матч в Лиге чемпионов в этом сезоне.