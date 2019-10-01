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Миньоле: «„Реал“ сильнее нас, но мы в хорошей в форме»

01 октября 2019, 06:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле поделился ожиданиями от выездного матча с «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» – команда с большим количеством классных исполнителей. Они сильнее нас, но мы находимся в хорошей форме. Если мы покажем уровень, который демонстрировали последние несколько недель, то определённо сможем чего-то добиться.

Мы должны быть единой командой. У нас очень быстрые атакующие игроки, и поэтому мы хорошо подготовлены для проведения скоростных контратак.

Напомним, в заявку «Реала» на игру с «Брюгге» не попали Гарет Бэйл и Хамес Родригес.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   18 / 797
01 октября в 09:17
На Бернабеу шансов нет!!!
RUPRICHT
RUPRICHT
   608 / 797
01 октября в 08:37
КАКАЯ ФОРМА ЕСЛИ НЕ МОГЛИ ОДОЛЕТЬ ГАЛАТАСАРАЙ У СЕБЯ НА ПОЛЕ!!????ВНУТРЕНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ!!!???ТАК ЧТО СУЖДЕНО ВАМ ПРОДУТЬ!!!???ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ БУДЕТ БЭЙЛА!!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
01 октября в 08:01
Не всегда сильный побеждает.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
01 октября в 07:15
А что, а вдруг?!?
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