Миньоле: «„Реал“ сильнее нас, но мы в хорошей в форме»

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле поделился ожиданиями от выездного матча с «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал» – команда с большим количеством классных исполнителей. Они сильнее нас, но мы находимся в хорошей форме. Если мы покажем уровень, который демонстрировали последние несколько недель, то определённо сможем чего-то добиться.
Мы должны быть единой командой. У нас очень быстрые атакующие игроки, и поэтому мы хорошо подготовлены для проведения скоростных контратак.
Напомним, в заявку «Реала» на игру с «Брюгге» не попали Гарет Бэйл и Хамес Родригес.