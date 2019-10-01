Миньоле: «„Реал“ сильнее нас, но мы в хорошей в форме»

Голкипер «Брюгге» поделился ожиданиями от выездного матча с «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» – команда с большим количеством классных исполнителей. Они сильнее нас, но мы находимся в хорошей форме. Если мы покажем уровень, который демонстрировали последние несколько недель, то определённо сможем чего-то добиться.

Мы должны быть единой командой. У нас очень быстрые атакующие игроки, и поэтому мы хорошо подготовлены для проведения скоростных контратак.