Тренер «Динамо» Загреб – об игре с «Сити»: «Мы хотим побеждать»

Наставник загребского «Динамо» поделился ожиданиями от выездного матча против «Манчестер Сити» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Все игроки в оптимальном состоянии, все готовы играть. Большое значение придаётся тактике и схеме, а самое важное – духу команды. Мы проанализировали соперника и постараемся его удивить.

Постараемся показать хороший футбол, сделать всё возможное и попытаться победить, а также насладиться игрой. Мы хотим побеждать. Мы показали это в матче с «Аталантой» (Прим. – победа «Динамо» со счётом 4:0), и будем стараться делать это в каждой игре.