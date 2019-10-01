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Тренер «Динамо» Загреб – об игре с «Сити»: «Мы хотим побеждать»

01 октября 2019, 07:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Наставник загребского «Динамо» Ненад Бьелица поделился ожиданиями от выездного матча против «Манчестер Сити» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Все игроки в оптимальном состоянии, все готовы играть. Большое значение придаётся тактике и схеме, а самое важное – духу команды. Мы проанализировали соперника и постараемся его удивить.

Постараемся показать хороший футбол, сделать всё возможное и попытаться победить, а также насладиться игрой. Мы хотим побеждать. Мы показали это в матче с «Аталантой» (Прим. – победа «Динамо» со счётом 4:0), и будем стараться делать это в каждой игре.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
01 октября в 15:52
станете канарейками.
Майкл59ru
Майкл59ru
   701 / 797
01 октября в 11:05
Им бы не о победе думать,а о том чтобы не слишком сильно опозориться. Побеждать они собрались.))))
Igo0rek
Igo0rek
   172 / 797
01 октября в 09:31
Придётся их сегодня расстроить.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   224 / 797
01 октября в 09:02
Динамо будет разгромлено.
barcamilan
barcamilan
   576 / 797
01 октября в 08:44
буду бухать всю ночь, если загреб победит
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 797
01 октября в 08:41
Лидер группы приехал к сити))) тут прям борьба за 6 очков намечается ахаха)))
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
01 октября в 08:36
Будет именно Загреб...загребете полную авоську...
Eddja
Eddja
   53 / 797
01 октября в 08:05
Удачи Динамо!
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
01 октября в 07:58
Поражение с минимальным счетом будет успехом.
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