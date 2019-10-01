В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл загребское «Динамо».
Манчестер, «Этихад Стэдиум»
Манчестер Сити - Динамо 2:0 (0:0)
Голы: Стерлинг 66, Фоден 90+5
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Гюндоган, Родри, Сильва (Фоден 90), Марез, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 89), Бернарду Силва (Стерлинг 56)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Теофил-Катерин (Гавранович 76), Дилавер, Перич, Леовац, Адеми, Моро, Ольмо, Оршич (Гояк 62), Петкович (Атимвен 84)
Главный тренер: Бьелица Ненад.
Предупреждения: Канселу 19, Перич 69, Фернандиньо 90+4
В параллельном матче ПСЖ обыграл «Галатасарай».
Молодцы,победили в матче а вот ТТХ полностью поплыл против немцев.
Ожидал что победят с перевесом в 4 мяча но победа есть победа,пока что Сити лучше выглядит на групповой стадии среди всех английских клубов в ЛЧ.
Молодцы,победили в матче а вот ТТХ полностью поплыл против немцев.
Ожидал что победят с перевесом в 4 мяча но победа есть победа,пока что Сити лучше выглядит на групповой стадии среди всех английских клубов в ЛЧ.
Что ты несешь, мешок сити это мешок сити
Что ты несешь, мешок сити это мешок сити