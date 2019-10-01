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«Манчестер Сити» обыграл загребское «Динамо»

01 октября 2019, 23:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл загребское «Динамо».

Манчестер, «Этихад Стэдиум»

Манчестер Сити - Динамо 2:0 (0:0)
Голы: Стерлинг 66, Фоден 90+5

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Гюндоган, Родри, Сильва (Фоден 90), Марез, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 89), Бернарду Силва (Стерлинг 56)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Теофил-Катерин (Гавранович 76), Дилавер, Перич, Леовац, Адеми, Моро, Ольмо, Оршич (Гояк 62), Петкович (Атимвен 84)
Главный тренер: Бьелица Ненад.

Предупреждения: Канселу 19, Перич 69, Фернандиньо 90+4

В параллельном матче ПСЖ обыграл «Галатасарай».

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Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил Wolverhampton
   165 / 797
02 октября в 07:32
    Arda123Turan
    Arda123Turan
    02 октября в 07:14
    Не пойму...как забил Фоден,если судя по составам он даже не выходил на поле...
    Wolverhampton
    Wolverhampton
       707 / 797
    02 октября в 06:55
      ОПС
      ОПС
         295 / 797
      02 октября в 04:41
      Этого и следовало ожидать.
      КЭТиК
      КЭТиК
         100 / 797
      02 октября в 04:23
      Пришлось серьезно потрудиться.
      cska plus
      cska plus
         2 / 797
      02 октября в 03:56
      Это не очень удвительно.
      Pancher_95
      Pancher_95 ответил da da da
         446 / 797
      02 октября в 00:35
      Ты видать историю АПЛ начал считать с 2008 года
      АПЛ рулит
      АПЛ рулит
         107 / 797
      02 октября в 00:11
      Ман Сити с победой!
      Молодцы,победили в матче а вот ТТХ полностью поплыл против немцев.
      Ожидал что победят с перевесом в 4 мяча но победа есть победа,пока что Сити лучше выглядит на групповой стадии среди всех английских клубов в ЛЧ.
      красавчик серж
      красавчик серж ответил da da da
         138 / 797
      02 октября в 00:02
      Сити с победой лучший клуб в истории АПЛ и лучший клуб Европы с отрывом.
      Шутка?
      allemz
      allemz
         33 / 797
      02 октября в 00:02
      Победа в эконом режиме, так сказать. Едем дальше.
      spartach091
      spartach091 ответил da da da
         165 / 797
      02 октября в 00:01
      Ахахахахахаха

      Что ты несешь, мешок сити это мешок сити
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         12 / 797
      01 октября в 23:59
      Удивился бы сильно, если было бы наоборот!!!
      boom4321
      boom4321
      01 октября в 23:58
      судейка конечно вместе с ассистентами поугарали
      da da da
      da da da
         283 / 797
      01 октября в 23:58
      Сити с победой лучший клуб в истории АПЛ и лучший клуб Европы с отрывом.
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