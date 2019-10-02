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РФС приостановил сертификацию арены «КАМАЗа» из-за фанатов «Спартака»

02 октября 2019, 16:13

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что после истории с болельщиками «Спартака», которых в Набережных Челнах перед началом матча 1/16 финала Кубка России запирали на ключ, сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена.

Случай на стадионе в Челнах стал поводом для проверки стадионов. Стадион «КАМАЗ» не устранил ряд предписаний, которые мы выдавали при сертификации.

Сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена. Матчи он сможет проводить только тогда, когда будут устранены все нарушения.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
02 октября в 19:45
Это месть свиней.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 17:50
От этих хрющек одни беды.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 октября в 17:44
А чё там сертифицировать-то ? У нас за окном стадик не хуже ! )))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
02 октября в 17:36
Как все сурово. Низ-зя спартачей обижать, себе дороже выйдет...
beefs
beefs
   225 / 797
02 октября в 17:35
Ох у эти болельщики Спартака...
Питер Ман
Питер Ман
   105 / 797
02 октября в 17:08
Федун решил всем своим админресурсом воспользоваться, чтобы угробить Камаз, боится, что в пердиве они ему отомстят
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
02 октября в 16:36
Жаль КАМАЗ .
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