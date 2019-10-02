РФС приостановил сертификацию арены «КАМАЗа» из-за фанатов «Спартака»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что после истории с болельщиками «Спартака», которых в Набережных Челнах перед началом матча 1/16 финала Кубка России запирали на ключ, сертификация стадиона « КАМАЗ » приостановлена.

Случай на стадионе в Челнах стал поводом для проверки стадионов. Стадион « КАМАЗ » не устранил ряд предписаний, которые мы выдавали при сертификации.