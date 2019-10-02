РФС приостановил сертификацию арены «КАМАЗа» из-за фанатов «Спартака»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что после истории с болельщиками «Спартака», которых в Набережных Челнах перед началом матча 1/16 финала Кубка России запирали на ключ, сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена.
Случай на стадионе в Челнах стал поводом для проверки стадионов. Стадион «КАМАЗ» не устранил ряд предписаний, которые мы выдавали при сертификации.
Сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена. Матчи он сможет проводить только тогда, когда будут устранены все нарушения.