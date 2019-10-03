Лаге: «Мы не предложили „Зениту“ ничего неожиданного»

Главный тренер «Бенфики» прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я принимаю на себя ответственность за два поражения в стартовых двух турах Лиги чемпионов. Нам очень важно сейчас провести анализ этих игр. Результаты плохие, поэтому нам нужно понять, почему мы проиграли. Сегодня у нас была своя стратегия на игру. Мы понимали, что «Зенит» вряд ли будет играть по схеме с пятью защитниками, хотя он и начал так матч с «Лионом». Мы знали, что «Зенит» может играть 4-4-2 и обладает сильными игроками. Сегодня мы пытались играть длинными диагоналями, планировали атаковать флангами, часто били издалека. У нас не всё получалось, но мы много владели мячом и имели возможности атаковать. Грубая потеря мяча привела к пропущенному голу, но в какой-то момент мы вернули контроль над игрой, но после пропущенного автогола мы потеряли все надежды.

Мы должны забыть о сегодняшнем поражении и смотреть вперёд. Мы неплохо начали сезон в целом, надеюсь, что игроки, сильно выглядевшие в прошлом сезоне, снова будут хорошо выступать. Нам нужно переходить с национального уровня на международный, мы должны выступать в Европе так же хорошо, как в Португалии. В этом состоит моя задача. Сегодня у нас был план, логика в построении игры, мы знали, что «Зенит» с вероятностью в 90 процентов будет играть по схеме 4-4-2. Сегодня в нашей игре были как хорошие, так и плохие моменты. Мы должны продолжать много работать и идти вперёд.

Сегодня мы не предложили сопернику ничего неожиданного. У нас было несколько шансов, но мы их не реализовали. Из небольших деталей сложилась общая картина.